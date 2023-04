Eine Katze blieb in einem Kanalrohr stecken. Nachdem die genaue Position unklar war, wurde an zwei Stellen gegraben, das Rohr frei gemacht und aufgeschnitten. An der zweiten Stelle konnte die Katze lokalisiert und befreit werden. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet.

