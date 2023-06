Florianis mit großem Leistungsbewerb in Krumbach

Am 3. Juni wurde von der FF Weißes Kreuz der Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerb des Abschnittes Kirchschlag durchgeführt. Zahlreiche Gruppen des Abschnittes, Gäste aus dem Bezirk und den Nachbarbezirken nutzten den Bewerb, um sich mit den anwesenden Gruppen zu messen. Rund 25 Bewerbsgruppen traten in 46 Durchgängen zum Bewerb am Weißen Kreuz in Krumbach an.

Für viele Gruppen war es generell der erste reguläre Bewerb des Jahres, wo sich Top-Gruppen aus dem Abschnitt und den Bezirken messen konnten. Zur Eröffnung konnte Abschnittskommandant Michael Lechner Ortschef Christian Stacherl, Vizebürgermeister Alfred Schwarz und Bewerbsleiter Reinhard Bauer mit den Bewerterteams aus Dobermannsdorf und Leobersdorf begrüßen.

Der Sieg im Abschnitt ging in Bronze A mit 33,04 Sek. (466,96 Punkte) an die Wettkampfgruppe Aigen 1 und in Silber A mit 37,29 Sek. (462,71 Punkte) an die Wettkampfgruppe Gleichenbach 1. Den Sieg der B- Bewerbe holte sich in Bronze und Silber Maltern 3. Der Sieg des anschließenden Parallelbewerbes ging an die Bewerbsgruppe Aigen 1. Der Pokal für die tagesbeste Gruppe ging an die Wettkampfgruppe Weißes Kreuz.

Abschnittsfeuerwehrkommandant Michael Lechner dankte für die zahlreiche Teilnahme bei diesem Bewerb. Weiters dankte er für die zahlreichen Einsatz- und Übungsstunden und die Leistung in den Feuerwehren. Er gratulierte den Gruppen zu Ihren Leistungen und wünschte ihnen alles Gute für die weiteren Abschnitts- und Bezirksbewerbe und für den Landesbewerb.