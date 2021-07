Florian Grasel ist von diesem Motivationsspruch felsenfest überzeugt: „Ich weiß, dass ich Mathematik 1 und 2 an der FH geschafft habe – somit gelingt mir alles, was ich mir vornehme“, sagt der Absolvent des Studienganges „Präzision-, System- und Informationstechnologie.“ „Als ehemaliger Sportgymnasiast haben mir die spannenden und intensiven Herausforderungen der neuen Fächer am meisten gebracht. Ich musste hart für meinen Abschluss arbeiten und das hat meinen Ehrgeiz, aber auch meine Zuversicht für meinen weiteren Werdegang geschult. Egal, ob als Unternehmer mit acht Mitarbeitern bei Herausforderungen im SharePoint Umfeld bei Großkunden, wie die PORR, REWE und ÖBB, oder bei einem 170 km Ultralauf rund um den Mont Blanc“, so Grasel.

Er ist Geschäftsführer von Smarter Business Solutions GmbH und dafür haben ihm der allumfassende Gesamtüberblick und Praxisbezug sehr geholfen. Darunter waren klassische Fächer wie Programmieren, Betriebssysteme und Buchhaltung aber auch persönlichkeitsbildenende Fächer wie Kommunikation.