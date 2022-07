Alumni Dan Ittu machte sich nach FH-Studium selbstständig.

Werbung

„Durch meine Ausbildung an der FH und wegen der zahlreichen Kontakte und der Netzwerke, die ich in den letzten Jahren aufgebaut habe, möchte ich meinem Heimatort Wiener Neustadt etwas zurückgeben“, sagt Dan Ittu: „Insbesondere ist es mir ein Anliegen, kleine und mittelständische Unternehmen in der Region durch eine professionelle, schnelle und klare Marketingberatung zu begleiten, um ihren Erfolg auch in Zukunft zu sichern.“ Ittu bezeichnet seine Ausbildung an der FH als Optimum – passend zu seinem beruflichen Tun: Ist er doch als Experte für Suchmaschinenoptimierung (SEO) in seiner Firma „Unternehmensberatung ITTU Marketing & Consulting“ in Wiener Neustadt tätig.



Dan Ittu studierte Wirtschaftsberatung und Unternehmensführung. Er arbeitete jahrelang in unterschiedlichen Branchen für multinationale Konzerne und konnte für sein neu gegründetes Unternehmen viel Erfahrung mitnehmen. Seine Schwerpunkte liegen hierbei auf der Unterstützung des digitalen Auftritts, Markenaufbau & Positionierung, Suchmaschinenwerbung (SEA), Erstellung von Content, Social Media Kommunikation, digitalen Verkauf, Trainings und Workshops für Mitarbeiter und Führungskräfte.



Ittu über seine Studienerfahrungen: „Es ist sensationell, wenn es ,Klick‘ macht und aus den vielen Puzzleteilen des Studiums plötzlich ein Gesamtkonstrukt entsteht, eine Eröffnung ins berufliche Leben und man sich optimal gerüstet und mit kraftvollen Werkzeugen ausgestattet sieht. Die praxisnahe Ausbildung an der FH ist die Basis, sie ist ein starkes Fundament. Was wir später darauf aufbauen, liegt an jeder Einzelnen, jedem Einzelnen.“



Durch seinen regionalen Bezug trifft Dan des Öfteren einige Lektoren und ehemalige Studienkollegen in seiner Stadt. Die starke Bindung zur FH erhielt für ihn nach dem Studium einen sehr hohen Stellenwert: „Auf den Alumni-Events können Kontakte optimal geknüpft werden.“

