Benjamin Kabelik hat das Diplomstudium „Geoinformationstechnologie“ und das Masterstudium „IT Management“ an der FH abgeschlossen. Er ist Abteilungsleiter der Data Solutions bei Airborne Technologies und in der Fernerkundung mit Flugzeugen tätig. Die Firma hat sowohl eine Flotte von Flugzeugen als auch verschiedenste Sensoren, mit denen man aus der Luft vermessen kann. „Dabei werden mittels Laserscanner ein dreidimensionales Abbild der Erde aufgenommen und parallel dazu Bilder erstellt. Die Daten werden etwa für Pipeline Monitoring, archäologische Untersuchungen oder in der Forstwirtschaft verwendet“, so Kabelik.

„In meinem Job treten immer wieder Fragestellungen auf, die ich durch mein Studium optimal lösen kann. Das „IT Management“-Studium war eine perfekte Ergänzung zu meinem Job und hat meinen Führungsstil verändert. Es gab da oft die Situation, bei der ich mir gedacht habe, dass das gut klingt und dass ich dies in der Firma auch so machen werde. Man ist gezwungen, sich kritischer zu hinterfragen.“