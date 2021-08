Da Alexander Drazdansky einer Unternehmerfamilie entstammt, war es für ihn früh klar, dass er im elterlichen Betrieb tätig sein und so die Familientradition fortführen möchte. Er studierte Wirtschaftsberatende Berufe, Vertiefung „Vermögensberatung“. Das war, wie er sagt, „aufgrund unseres – „hauseigenen“ – Investmentunternehmens spürbar sinnvoll: „Da ich meine Mitmenschen, auch ungefragt, immer gerne beraten habe, lag weiters die Vertiefung meiner Ambitionen im Fachbereich ‚Unternehmensberatung‘ nahe. Das Wissen aus dieser Vertiefung hilft mir heute bei meiner Tätigkeit als Geschäftsführer von VITACAN sehr, den roten Faden im täglich Geschäftsablauf und den täglichen Entscheidungen zu finden und zu behalten.“

Den größten Benefit hat Drazdansky aus den Übungen der persönlichkeitsbildenden Fächer in der Vertiefung Unternehmensberatung gehabt.

Hier gab es die Chance, reale Anforderungen und Aufgabenstellungen in einer geschützten Situation auszuprobieren. Als eine weitere faszinierende Erfahrung nennt er die Vorlesungen von Rupert Hasenzagl. „Bei diesen brauchte ich gut ein halbes Jahr in Begleitung eines Dudens, um den Vorlesungen inhaltlich folgen zu können. Ich war zwar schon damals sehr belesen, aber im sprachlichen Kosmos eines Hasenzagls musste ich mich erst einmal zurechtfinden. Geschadet hat es nicht“, so Drazdansky, „als ich nach vier Jahren intensiven Studiums von Herrn Ferry Stocker schmunzelnd meine Diplomurkunde überreicht bekam, war das ein Wahnsinnsgefühl.“