Die Geschicke des Lebens

Als Standortleiter lenkt Norbert Braunstorfer dass Lebens.Med Zentrum Bad Erlach. Nach seinem Magister für Sportwissenschaften an der Uni Wien absolvierte er den Master in „Wirtschaftsberatung und Unternehmensführung“ an der FH Wiener Neustadt. Nach Zwischenstationen im Sport- und Consultingbereich hat er nun in der Gesundheitsbranche Fuß gefasst und führt ein Team von 200 Mitarbeitern. Zudem hat er in den vergangenen Jahren einen großen Beitrag in Aufbau und Weiterentwicklung der beiden Betriebe geleistet.

