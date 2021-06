Christian Ebner trat nach der Matura in den Bundesdienst, genauer gesagt bei der Polizei ein. Im Jänner 2008 folgte ein wesentlicher Spurwechsel auf einen neuen Karriereweg. Er wechselte in die Unternehmensgruppe ASFINAG und leitete dort die Abteilung Service, Kontrolldienst und Vertrieb und war in dieser Funktion für die Mautaufsicht und den Vertrieb zuständig.



Von 2009 bis 2019 leitete Ebner die Abteilung Verkehrsmanagement der ASFINAG Service GmbH, wo er unter anderem für alle Verkehrsmanagementzentralen der ASFINAG, die Überwachung und Steuerung des Verkehrs und das Verkehrssicherheitsmanagement zuständig war. Im Juni 2019 wurde der FH-Absolvent des Monats zum Geschäftsführer der ASFINAG Service GmbH bestellt. Zu seinen Aufgabenbereichen gehören u.a. das Verkehrsmanagement, das Tunnelmanagement oder das Liegenschaftsmanagement und der kaufmännische Bereich/Controlling. In seiner Verantwortung sind aber auch das Baustellenmanagement, die Wartung und Instandhaltung der etwa 115.000 Außenanlagen, die Tunnelsicherheitsverantwortung sowie alles rund ums Parken & Rasten.



„Top-Vortragende und Praxisnähe“



Aber für persönliche Rastplätze war keine Zeit. Passenderweise nahm er auf „seiner“ A2 die Ausfahrt Wiener Neustadt, Fahrspur FH. Denn neben den wichtigen Lebenswegen Job und Familie nahm Ebner eine dritte Fahrspur – ein berufsbegleitendes Studium. Ebner absolvierte erfolgreich den Studiengang Polizeiliche Führung an der Fakultät Sicherheit. „Inhaltlich haben mir die umfassenden Rechtsgrundlagen im Studium enorm viel gebracht. Aber genauso ist das erworbene Wissen im Bereich Leadership und Organisation gerade in herausfordernden Managementsituationen tagtäglich hilfreicher und nützlicher Begleiter“, so der Topmanager. Für seine Geschäftsführer-Tätigkeit mit 1.400 Mitarbeitenden sind für ihn die im Studium erworbenen betriebswirtschaftlichen Kenntnisse in Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung und wirkungsorientierte Ressourcensteuerung erfolgreicher Berufsalltag.



Wie war es im Rückblick? „Für mich waren etwa die Prüfungssituationen doch wieder etwas Neues, studierte ich doch berufsbegleitend und der Jüngste war ich ja auch nicht mehr. Da musste ich mich mit diesen Momenten wieder anfreunden. Aber der Ehrgeiz schnappte schnell wieder zu“, erzählt Ebner mit einem Lächeln. Ebner freut sich, seinerzeit den Schritt zum Studium gewagt zu haben: „Top Vortragende, Praxisnähe waren keine leeren Worthülsen. Ich bin stolz, Absolvent dieser FH zu sein. Aber auch stolz und dankbar auf meine Familie (Anm. verheiratet, drei Kinder), dass sie auf diesem Weg meine Begleiter waren, manchmal Leitschiene, stets Leitlinie.“