Im Auftrag Ihrer Majestät

Und zwar auf der London Underground „Elizabeth-Line“, die Ende Mai offiziell eröffnet wurde. Genau an diesem höchst offiziellen Akt war FH-Absolventin Irina Hufnagl kreativ maßgeblich beteiligt.

„Der Auftrag dazu erinnerte mich an den Hit ,London Calling‘“, schmunzelt Hufnagl stolz über den Anruf der Verantwortlichen des Londoner Verkehrssystems „Transport for London“: „Sie sagten, dass sie von meinen GIF-Kreationen begeistert sind und mich für die offiziellen GIFs anlässlich der Eröffnung buchen wollen. Und zwar für sich drehende U-Bahn-Zeichen.“ GIFs sind bewegte Illustrationen – bewegende Momente bescherten ihr ihre auf Begeisterung stoßenden Kreationen.

Irina Hufnagl studierte „Wirtschaftsberatende Berufe“, mit Spezialisierung „Marktkommunikation und Vertrieb; Management-, Organisations- und Personalberatung.“ Auf ihren Karrierewegen machte sie erfolgreich Station u.a. als Key Account-Managerin bei einer renommierten Internetfirma und als Leiterin Marketing und Vertrieb bei einem renommierten Bauträger. 2015 bog sie auf neue Wege ein, in die Selbstständigkeit und wieder auf dem kreativen Sektor. Seit dieser Zeit reüssiert sie mit ihrem Unternehmen iH Design, wo sie maßgeschneiderte Grafik- und Illustration-Lösungen anbietet.

Gute Kontakte zu den Studienkollegen

Über ihr Studium erzählt sie, dass ihr besonders alle persönlichkeitsbildenden Fächer gefallen haben: „Ich war aber auch vom Berufspraktikum bei BIPA, dabei ging es um die Einführung einer Kundenkarte, angetan“, sagt die Designerin. Als weitere praxisnahe Meilensteine nennt sie ihre Forschungen für ihre Diplomarbeit „Frauen im Internet“ für „Gewusst wie – prokopp“ – Drogerien und der Bereich Unternehmensgründung am Beispiel der Firma „Triumph.“

Hufnagl hat direkt nach dem Studium eine Zeit lang in Wien die „Wiener Melange“ organisiert, wo sich die Studienkolleginnen und Kollegen aus der Gegend getroffen haben. Mittlerweile gibt es auch Kontakte, wo der kollegiale Zusammenhalt noch zusätzlich in eine berufliche Verbundenheit übergegangen ist. Dabei kreiert sie u.a. Logos für Unternehmensgründer, Visitenkarten, Grafikdienstleistungen, Illustrationen für Projekte und so weiter.

„Für mich war es eine solide wirtschaftliche Ausbildung, mit der ich mich im Kreativbereich selbstständig machen konnte. Das Wachstum meiner Hochschule zu sehen, tut auch sehr gut – weil es den eingeschlagenen Weg bestätigt – auf beiden Seiten“, sagt Hufnagl.

