Lukas Frey: Einmal um die ganze Welt

Lukas Frey schloss sein Studium Wirtschaftsberatende Berufe in Wiener Neustadt ab, im kanadischen Ottawa studierte er Jus, worin er auch promovierte. Und blieb. Mit seiner Familie lebt er jetzt in Calgary, Kanada. Dort ist er als Wirtschaftsanwalt, speziell für Gesellschafts- und Konzernrecht & Insolvenzrecht bei „Scott Venturo Rudakoff LLP“ verantwortlich. Davor war er als Globetrotter unterwegs, lebte in den Niederlanden, Deutschland, Australien, Hong Kong, Singapur, Malaysien, USA und Kanada. „Die FH Wiener Neustadt hat mich auf eine global kompetitive Welt vorbereitet und es mir ermöglicht, nicht nur viele Türen zu öffnen, sondern auch, jede Challenge hinter diesen Türen anzupacken“, so der Anwalt.



Sehr positive FH-Erinnerungen verbindet er mit Workshops, die den Studierenden halfen, „soft skills“ wie Kommunikation oder Leadership Theorien zu entwickeln. Ebenso denkt er gerne an sein Auslandssemester in Utrecht und an sein Auslandspraktikum bei einer Investmentbank in Frankfurt zurück.