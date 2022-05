Markus Geyer: "FH ein wichtiges Fundament"

Werbung 10 % Rabatt auf Tickets Anzeige Aquaphonix –The Next Dimension: Größte 3D Wasser-Lasershow lädt ein

„Ein wichtiges Fundament meiner Karriere ist zweifelsfrei die Ausbildung an der FH. Auch heute greife ich in vielen Situationen meiner täglichen Arbeit nach wie vor auf das Wissen zurück, welches ich während des Studiums erworben habe“, erzählt Geyer: „Das familiäre Umfeld, die Größe an Studierenden gepaart mit dem Studienort ermöglicht die volle Konzentration auf das Studium mit toller persönlicher Betreuung.“

Er bezeichnet die Verschränkung von Theorie und Praxis nicht nur in der Struktur des Studiums, sondern auch in der Gestaltung des Lehrplanes als optimal. Als besondere Erinnerung spricht Geyer eine mündliche Prüfung in Kostenrechnung beim berüchtigten Dr. Röhrenbacher an: „Nach zehn Minuten wusste er nicht mehr, was er mich noch fragen könnte, da ich überall die richtige Antwort hatte“, sagt er sichtlich und zurecht stolz. ,„Fest studieren, Feste feiern, war damals angesagt“, so der CEO und sagt weiter: „Die Studentenfeste in meinen Studienjahren waren legendär.“

