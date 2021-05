„Das Ding des Jahres“, so heißt die Sendung auf Pro7, in der Erfinder mit ihren Produkten um einen Werbedeal und um Preisgeld gegeneinander antreten. 2019 war Stefan Hofinger mit „Blinos“, einer revolutionären Außenrollo, dabei. Seine Erfahrung: „Die Publicity einer Erfindershow auf Pro7 zur Prime-Time war unbezahlbar.“



Hofinger studierte Wirtschaftsingenieur, Spezialisierung Innovationsmanagement und anschließend berufsbegleitend Medizintechnik. Seit 2017 firmiert er als Geschäftsführer von Blinos mit Sitz in der Bahngasse. „Danken möchte ich meinem damaligen Studiengangsleiter Manfred Weiß, der mit seiner Erfahrung und seinem Know How ein wichtiger Wegbegleiter war“, sagt Hofinger. Weiß holte ihn an die FH, wo er den Fachbereich für „Technisches Produkt- und Innovationsmanagement“ mit aufbauen konnte.



Der Unternehmer spricht aus Erfahrung und Überzeugung, wenn er sagt, dass man als Wirtschaftsingenieur einen sehr guten Überblick über viele technische und betriebswirtschaftliche Bereiche erlangt: „Mit diesem Studium habe ich ein Universalstudium gewählt, das nicht nur zukunftsorientiert ist, sondern auch viele Karrieremöglichkeiten offenhält.“



In höchstem Maße hat er von den Inputs im Bereich Value Design, das auch Schwerpunkt seiner Diplomarbeit und seines ersten Jobs nach dem Studium war sowie von den Inputs in den Bereichen Strategische Planung, Unternehmensplanung und -führung sowie Marketing profitiert. „Auf viele der vermittelten Inhalte konnte ich später zurückgreifen, um die Idee meiner jetzigen Firma Blinos in die Tat umzusetzen“, so Hofinger: „Entwicklungsmethodik, Patentierbarkeit, Marketing – zu all diesen Bereichen hat das Studium die Grundlagen geschaffen. Später ist vor allem noch die Online-Komponente hinzugekommen, da Blinos ausschließlich auf E-Commerce setzt.“ Mit Blinos wurde Hofinger u.a. Gesamtsieger beim österreichweiten i2B Businessplanwettbewerb und ging beim RIZ Genius Award als Gewinner hervor.