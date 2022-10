Jacqueline Wicha: Klare Sprache für Karrieren

Jacqueline Wicha studierte Logopädie, feierte heuer im Juli ihre Sponsion und konnte bereits einen Monat später in ihren Traumberuf als Logopädin starten. In diesem betreut sie im Landesklinikum Hochegg Patienten mit Schluckstörungen, Sprach- und Sprechstörungen und Stimmstörungen mit diversen neurologischen Diagnosen.

„Uns wurde in der dreijährigen Studienzeit umfangreicher Einblick in die unterschiedlichen Berufsmöglichkeiten als Logopädin gegeben. Das ging von Vorlesungen über therapeutische Maßnahmen bei frühgeborenen Säuglingen bis hin zu Meilensteinen in der sprachlichen Entwicklung als definierte Destination. Da kam mir meine vorherige Ausbildung zur Elementarpädagogin in höchstem Maße zugute“, sagt die Theresienfelderin.

Sie erzählt voller Elan über die Einblicke in den Bereich Neurologie, um Patienten, zum Beispiel nach einem Schlaganfall, bestmöglich zu unterstützen, damit sie sich wieder sprachlich ausdrücken können. Speziell dieser Bereich weckte ihr Interesse, weswegen sie ihr Fachwissen in ihren Pflichtpraktika vertiefte.

1.000 Stunden Erfahrung gesammelt

In der „Lehrpraxis“ erhält jeder Studierende einen Patienten aus dem Bereich Pädiatrie (Kind) oder Neurologie (Erwachsener). Jacqueline wurde einem Erwachsenen nach einem Schlaganfall zugeteilt und erarbeitete jede Woche eine Therapieeinheit, die sie selbstständig durchführte. Im Anschluss daran wurde mit der zuständigen lehrenden Fachkraft das eigene Handeln reflektiert. „Das sind die schönsten Momente, wenn nach den Therapieeinheiten die Patienten Fortschritte machen und sprachliche Fertigkeiten wieder möglich sind, an die sie nicht mehr geglaubt haben.“

Sie erzählt über ihr Studium, dass es didaktisch so aufgebaut ist, dass es in jedem Semester Einheiten gibt, die theoretischen Input an der Fachhochschule und dann direkte Praxis in Ausbildungsstätten wie Krankenhäuser, Ambulatorien und private Praxen bieten: „Während meiner Ausbildung zur Logopädin konnte ich in fünf verschiedenen Praktikumsstellen über 1.000 Stunden Erfahrung sammeln“, ist Wicha begeistert. „Der Studiengang Logopädie ist ein recht kleiner Studiengang, der im Durchschnitt 15 Studierende pro Jahr aufnimmt. Da ist der Zusammenhalt schon ein hoher“, sagt Wicha: „Man durchlebt auch eine persönliche Entwicklung und wird in seinem Tun stetig kompetenter.“

