Absolvent Andreas Langer: Pionierarbeit & Dimplomarbeit

Aus unserem Absolventen-Archiv: Dieser Text erschien erstmalig im März 2019.

Auch beim Interview auf der Bühne im Rahmen des heurigen Alumnifestes der FH Wiener Neustadt sprach der Leiter Programm Management Office bei Eaton Industries Austria GmbH, DI (FH) Andreas Langer, über das Studienleben als „Pionierjahrgang“ an der FH:

„Wir konnten das Studium mitgestalten, Feedback war ausdrücklich erwünscht, was auch heute noch so ist, und einiges wurde auch in der Tat umgesetzt. Aber auch für Vortragende war es ein gewisses Neuland, es war also ein Kalibrieren auf beiden Seiten.“

Langer studierte PSI – Präzisions-, System- und Informationstechnik, wo er im ersten Jahrgang 1998 am Campus Wiener Neustadt abschloss.

Über die inhaltlichen Vorzüge für den späteren Beruf sagt er: „Mein Blickwinkel als ursprünglicher Techniker wurde um die Sichtweise erweitert, was alles für ein erfolgreiches Produkt zusätzlich zu diesem selbst erforderlich ist. Das war essentiell für meine erste Tätigkeit als Produktmanager. Die gelebte Kombination aus Praxis und Lehre während der Projekt- und Diplomsemester – eine wunderbare Sache. Bei Fragen im Beruf konnte man sich jederzeit mit den FH-Betreuern austauschen,“ schwärmt Andreas Langer.

Und erneut zum Pioniergeist: „Angefangen von Werner Jungwirth, Helmut Detter und Fredy Weiss bis hin zu Gabi Bodenmüller, und natürlich viele andere. Hier was Neues aufzubauen und zu gestalten, und die Studierenden miteinzubinden, das war prägend. Vielleicht bin ich ja auch deshalb im Projektmanagement gelandet und bis heute geblieben, wo man auch ständig mit Neuem konfrontiert ist. Und 2015/16 bin ich ja quasi zum „Wiederholungstäter“ geworden, nachdem ich am FHWN Campus Wieselburg einen Lehrgang für Innovationsmanagement absolviert habe.“

„Die Signatur eines FH Abschlusses sind die vielen Top-Positionen unserer Alumni“, freut sich Langer.

