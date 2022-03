Absolvent Benedikt Schneiber: Da ist Bewegung drin

Viel Bewegung – und zwar im Job und im Sport. Meisterleistungen im Solo und im Team. Für ein ganzes Leben und Sekunden. Mag. (FH) Benedikt Schneiber hat sein Studium Wirtschaftsberatende Berufe erfolgreich gemeistert und somit eine enorm wichtige Basis für sein berufliches Vorankommen auf der Karriereleiter geschaffen. Voran kommt er als Triathlet ebenso erfolgreich.



Zurück zu FH, Studium und Karriere. Benedikt hat sich im Studium auf die Bereiche Vermögens-/Finanzberatung & Unternehmensrechnung/Revision spezialisiert. Seine praxisnahe Ausbildung kann er in seinem Beruf, in seiner Position „Teamleitung SAP Core Finance, Inhouse-Berater SAP“ beim Top-Unternehmen Wienerberger optimal nutzen, konstruktive Akzente setzen und viel bewegen.



Was macht die FH Wiener Neustadt für den sportlichen Manager so besonders? „Es ist der optimale Mix aus klassischem Betriebswirtschaftsstudium und hilfreichen Einblicken in den beruflichen Alltag durch Vortragende aus der Wirtschaft – der viel zitierte Praxisbezug des Studiums an einer Fachhochschule ist tatsächlich das Alleinstellungsmerkmal gegenüber klassischen Universitäten.“



Die Frage nach der beruflichen Tätigkeit mit Blick auf seine Ausbildung beantwortet er so: „Meine derzeitige Tätigkeit beinhaltet zwar einen nicht unerheblichen technischen Aspekt, jedoch ist die fundierte betriebswirtschaftliche Ausbildung von meiner Ausbildungszeit an der HAK Tulln und vor allem der FH die Basis für erfolgreiche Projekte – SAP-Programmierer gibt es viele, -Prozessberater ebenfalls, aber die Fähigkeit, beide ,Sprachen‘ zu beherrschen, macht den beruflichen Alltag besonders spannend.“



Schneiber freut sich über einen kleinen, feinen Freundeskreis, der an Studienkollegen geblieben ist. Räumliche Distanzen und Lebensplanung machen Meetings rarer. „Umso mehr habe ich mich gefreut, dass ich vor einem Jahr bei einem Triathlon zufällig eine Kommilitonin getroffen habe. Wir sind sogar innerhalb von 30 Sekunden ins Ziel gekommen!“

