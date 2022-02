Absolvent Bernhard Griessler: Zweimal ging's bergauf

Was haben Kletterhaken und Inskription gemeinsam? Jeder Gipfelsieg beginnt mit dem ersten Haken, jedes Studium mit der Inskription. Und beides bringt einen hinauf. Bernhard Griessler ging beide Wege aufwärts.



Seinen akademischen Karriereaufstieg begann er mit einem erfolgreichen Bachelorstudium an der FH in Wien, absolvierte anschließend an der FHWN sein Masterstudium „Sales Management“. Und beide Studien meisterte er berufsbegleitend.



Das erlernte Wissen und die erworbenen Kenntnisse setzt Griessler, der in Tulln wohnt, bei Seiko Flowcontrol, Hersteller von Durchflussmessungen für die internationale Energie-, Chemie-, Öl-und Gasindustrie, als internationaler Vertriebsingenieur ein. „Für mich stellt der technische Vertrieb die perfekte Kombination aus Technik, Wirtschaft und sozialen Interaktionen dar“, sagt Griessler, der sich für den Vertrieb von projektspezifisch ausgeschriebenen Durchflussmessungen für internationale Projekte und Großkunden verantwortlich zeichnet.



„Ich habe fünf Jahre lang berufsbegleitend neben einem Vollzeitjob studiert. Das war eine harte Zeit. Trotzdem möchte ich diese Zeit nicht missen. Ich habe mich fachlich und persönlich weiterentwickelt und auf diesem Weg viele großartige Menschen kennengelernt“, sagt der passionierte Kletterer.



Begeistert haben ihn praxisorientierte Projektarbeiten mit realen Unternehmen aus der Umgebung. Die dabei entwickelten Endergebnisse, ob die einer kundenspezifischen Vertriebskonzeption oder diverser Kommunikationsinstrumente für den B2B-Bereich, konnten sich sehen lassen. Inhaltlich hat ihm für seine Zukunft die Thematik der Vertriebsstrategien viel gebracht.

Dadurch konnte er verinnerlichen, an welcher „Stellschraube“ man drehen muss, um als Vertriebsorganisation erfolgreich zu sein. Besonders hilfreich sind dabei auch die in der FH gelehrten Vertriebs- und Management-Tools. „Aufgrund von Corona mussten viele Lehrveranstaltungen online abgehalten werden, was von der FH optimal umgesetzt wurde“, sagt Griessler



Beim Plaudern über Studium und Beruf vergisst Bernhard Griessler das Private nicht ganz; eine persönliche Anmerkung bei seiner Alumni-Geschichte sei ihm besonders wichtig, sagt er: „Aufgrund einer überraschenden Diagnose, möchte ich hiermit die Chance nutzen, meiner Mutter Eva von ganzem Herzen ,Danke‘ zu sagen. Sie war mir stets eine wichtige Stütze und die beste Mutter, die man sich wünschen kann!“

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden