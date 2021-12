Absolvent Christian Spitzer: Berufspraktikum als Karriere-Grundstein

Christian Spitzer war bis zum Herbst 2018 Risikomanagement-Leiter bei der Wiener Neustädter Sparkasse , ehe er Vorstandsdirektor wurde. Er studierte „Wirtschaftsberatende Berufe“ und spezialisierte sich auf „Revision und Treuhandwesen“ sowie „Marktkommunikation und Vertrieb“.

Anfangs war ihm sein Weg nicht ganz klar: „Zu Beginn des Studiums wusste ich noch nicht, ob ich eine Zahlen- oder Marketingkarriere anstrebe, aber schlussendlich war für mich die Zahlenwelt greifbarer. Das hat sich auch als richtig dargestellt, da ich mich im Bankensektor als Spezialist für Kreditrisiko und Aufsichtsrecht etablieren konnte“, so der Banker.



Das Berufspraktikum war Grundstein seiner Karriere, das Praxisjahr die Bestätigung, in der Wirtschaftsprüfung zu bleiben. Zudem hat ihm der Sparkassen-Prüfungsverband, bei dem er 15 Jahre tätig war, auch gleich eine fixe Zusage gegeben, nach dem Studium dort starten zu dürfen.

Vor acht Jahren warb ihn die Sparkasse als Risikomanager ab. Der künftige Vorstandsdirektor schwärmt noch heute von der praxisnahen Ausbildung durch Lehrende, die überwiegend bei Top-Unternehmen tätig waren.

Spitzer erinnert sich an die fesselnden Seminare von „Kapazundern“ wie z. B. PR-Guru Wolfgang Rosam. Spitzer ist froh über seine Entscheidung, diese FH gewählt zu haben: „Es gab damals noch keine Absolventen, keiner konnte sagen, ob wir in der Arbeitswelt angenommen werden. Aber ich habe an diese Idee geglaubt und Recht behalten. So sehe ich u.a. bei Kongressen immer wieder ehemalige Studienkollegen in Spitzenfunktionen.“