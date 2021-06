„Über kurz lang“, ist ein deutsches Sprichwort. Über das Bau-Unternehmen „Lang & Menhofer“ kann man sagen, dass das ein sprichwörtliches Paradeunternehmen, 1919 in Wiener Neustadt gegründet, ist. Und „Über kurz oder lang“, bedeutet, „nach einer gewissen Zeit!“ Die ist für den Urenkel des Gründers Karl Menhofer gekommen: Christoph Menhofer tritt nicht erst heute, genau 100 Jahre später, in die kaufmännisch erfolgreichen Fußstapfen seines berühmten Urgroßvaters.

Menhofer studierte Wirtschaftsberatende Berufe – Immobilienmanagement sowie Marktkommunikation & Vertrieb. Ein Abschluss an der TU Wien kam später dazu: „Ich war zwei Semester an der Wiener Uni und habe dort keine zwei Leute persönlich kennengelernt. Ganz anders an meiner FH. Mein engster Freundeskreis besteht bis heute zum Großteil aus meinen Studienkollegen. Stehe ich mit einer beruflichen Frage an, weiß ich genau, an wen ich mich wenden kann.“

Nur vom klingenden Namen will er jedoch nicht leben: „Reminiszenzen an Vorväter sind fein, aber erarbeiten muss man sich schließlich alles selbst“, sieht Menhofer seinen Geschäftsweg und fügt hinzu: „Darauf kann man später zurecht stolz sein.“

"Das hat zu 100% funktioniert"

Nach dem FH-Studium begann Menhofer bei der Neustädter S-Real in der Liegenschaftsbewertung. Dann ging es in die Selbstständigkeit. Selbstverständlich. Seine Unternehmen wie MEWEST (Waschanlagen und Garagen), MEWEST CCC (Kfz Meisterwerkstätte, Reifenhandel und -depot, KFZ Aufbereitung, Gebrauchtwagenhandel), Meni GmbH (Immobilienankauf und -entwicklung, Immobilientreuhänder), Sachverständigen Büro Haiden & Menhofer (Gutachtertätigkeit für Gerichte, Notare, Anwälte und Private im Immobilienbereich) wurden u.a. mit Studienkollegen gegründet

Wie beschreibt Menhofer das Studium an „seiner“ FH? „Ich habe gewusst, dass ich den sogenannten ‚Druck im G’nack‘ benötige. Das hat zu 100% funktioniert.“

Obwohl der Abschluss auch ein Start für Trennung von Freunden hätte bedeuten können, entwickelte sich das gänzlich anders. Menhofer wusste, dass er an der FH Freunde fürs Leben gefunden hatte – so auch seinen Trauzeugen, ebenfalls einen FH-Absolventen. So hat er weiterhin regelmäßig engen Kontakt mit über 20 Studienkollegen. „Wir haben es tatsächlich fast acht Jahre lang geschafft, uns alle 14 Tage auf einen Stammtisch in Wien zu treffen.“

Familiengründungen von Kollegen und Geburten vieler Kinder haben die Häufigkeit der Stammtische naturgemäß reduziert. Zumindest vierteljährlich geht sich aber immer noch ein Treffen aus.