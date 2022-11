Absolvent Christoph Pöstinger: Laufbahnen und Karrierewege

Werbung

30 Jahre ist es her, dass Christoph Pöstinger auf den Tartanbahnen dieser Welt für Furore sorgte: Bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona erreichte er über 200 Meter das Viertelfinale und kam mit der österreichischen Mannschaft in der 4-mal-100-Meter-Staffel auf den siebenten Platz.

Im Job erreichte er ebenfalls eine Top-Position. Pöstinger studierte Präzisions-, System- und Informationstechnik. Heute ist er Produktionsleiter bei der „Walter Mauser GmbH“ in Breitenau, Weltklasse bei der Produktion von Fahrzeugkabinen. „Interdisziplinäres und vernetztes Denken oder mit regionalen Unternehmen verschränkte Projektarbeiten umzusetzen, waren für mich die herausragendsten Besonderheiten während meines Studiums“, erinnert sich Pöstinger an die Studienzeit zurück.

Er erzählt über die wichtigen Inhalte, die er im Rahmen seiner Hochschul-Ausbildung in seinen „Karriere-Rucksack“ miteingepackt hat, die ihm sehr dienlich für seine berufliche Zukunft waren, nämlich Zusammenhangswissen, Konsequenz, Neugier und Mut.

„Ähnliche berufsrelevante Parameter versuche ich in meiner täglichen Arbeit zu offerieren. Ich lebe eine offene Fehlerkultur, helfe anderen beim Wachsen und stehe voll und ganz zu meinen MitarbeiterInnen, um sie zu befähigen“, sagt Pöstinger: „Nicht nur Sportler sind Vorbilder, auch sportliche, also faire, Mut machende sowie stets zur Seite stehende Vorgesetzte agieren motivierend.“

Auf der richtigen Bahn zum Erfolg

Bei einem so erfolgreichen Spitzensportler strapaziert man gerne Vergleiche. So wie „von perfekter Lauftechnik zur optimalen Informationstechnik“ oder man denkt an den Slogan auf der Website von Mauser: „On the right track“, also auf dem richtigen Weg sein.

Hat Pöstinger noch Kontakt mit den Menschen, mit denen er auf diesen Ausbildungs- und Berufswegen unterwegs war? „Da ich einige Jahre an der FH den Fachbereich Industrial Management leiten konnte, habe ich sowohl noch mit Studierenden, LektorInnen, aber vor allem mit den Mitarbeitern der Study Services zu tun, die sowohl als Anlaufstelle für die Studierenden als auch für Externe für alle Art von Problemchen da sind und einen tollen Job leisten“, so Pöstinger.

Laufbahnen und Karrierewege – beides hat Pöstinger erfolgreich beschritten. Hohen Stellenwert hat für ihn Alumni-Arbeit: „Denn es ist eine schöne und sinnstiftende Arbeit, um mit den Unternehmen verbunden zu bleiben; besonders in Zeiten des Fachkräftemangels eine gute Möglichkeit, um mit angehenden Absolventen in Verbindung zu kommen.“

