Absolvent Claus Beer: Eine „beerenstarke“ Firma ausbauen

Das Familienunternehmen, das sich mit Garten-, Kommunal- und Landtechnik beschäftigt, wird bereits in dritter Generation erfolgreich geführt und ständig weiterentwickelt. Es begann als Schmiede. Passend zur Karrierenschmiede FH Wiener Neustadt.



„Schon während des Studiums konnte ich vor allem strategische Projekte auf den Weg bringen. Nach der FH und dem neuerlichen Generationswechsel in unserem Unternehmen übernahm ich das operative Tagesgeschäft und in weiterer Folge die Geschäftsführung. Die FH hat mein unternehmerisches Gespür durch eine solide, fundierte Ausbildung sehr, sehr geschärft“, sagt der bekannte Unternehmer aus Sollenau.

Seine praxisnahe Ausbildung an der FH hat dazu beigetragen, dass sich Beer zu einem Generalisten entwickeln konnte: „Neben den Management-Aufgaben bin ich mittlerweile in der Lage, mit den jeweiligen fachlichen Spezialisten aus Finanz, Personal, Recht oder IT in einer Sprache zu sprechen und daraus die wichtigen Entscheidungen für das Unternehmen abzuleiten.“ Drei seiner vier Kinder haben heuer die FH-Kids Forscherferien besucht.