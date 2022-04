Absolvent Elmar Knittl: Sieben Jahre in China

Werbung Wr. Neustadt Anzeige Rauchfrei mit der ÖGK

Aus unserem Absolventen-Archiv: Dieser Text erschien erstmalig im März 2019.

In Asien hat Elmar Knittl für unterschiedliche österreichische Konzerne Geschäftsführungspositionen eingenommen und dort auch seine Familie gegründet. Im siebten Jahr in China hat ihn dann der Ruf seiner Heimat ereilt, dem er auch gefolgt ist.

„Man soll über mutige Schritte nicht nur reden, man soll sie auch machen. Mit Mitte 30 habe ich ohne große Vorbereitung den Sprung in eine andere Kultur und Gesellschaft, eben nach China, gewagt. Dieser Schritt erforderte ebenso Mut wie meine damalige Entscheidung, ein Studium an der FH zu beginnen“, sagt der Geschäftsführer des internationalen Unternehmens dormakaba Austria GmbH.

Sein Studium „Präsizions-, System- und Informationstechnik“ schloss er 1999 ab, sein Jahrgang war übrigens erst der zweite seiner Art. Und auch diese Entscheidung „in einem neuen Konzept“ ein Studium zu beginnen, erforderten Mut, Pioniergeist und Vertrauen erzählt der Asien-Heimkehrer und erzählt weiter: „Zu Beginn war noch nicht klar, wie die Ausbildungsqualität sein wird, wie willkommen die Absolventen und man selbst irgendwann einmal auf dem Arbeitsmarkt sein wird. Zu einem gewissen Teil war es zu Beginn eine Wette mit recht hohem Einsatz-mit seiner persönlichen beruflichen Zukunft.“

Und für diese Zukunft haben Knittl das Gesamtkonzept und die inhaltliche Breite des damaligen „Interdisziplinären Management“ Studiums, die ihn zu einem gewissen Grad für die noch kommenden Herausforderungen vorbereitet haben, gebracht.

Als besonderes Ereignis ist ihm die allererste Vorlesung und zwar „Technische Mechanik“ bei Professor Peter Fotiu, "Die rasante Entwicklung von „super, kenne ich alles“ zu „I’m a bit lost“ hat sich in den allerersten vier Stunden meiner FH Zeit dargestellt", sagt Knittl mit einem Zwinkern.

Und sichtlich und zurecht stolz sieht sich Knittl in seinen damaligen Motiven bestätigt, wenn er sagt: „Im Nachhinein war es definitiv die richtige Entscheidung. Das damalige FH-Team und die Professorin Gabriele Bodenmüller und Professor Helmut Detter haben sich enthusiastisch dafür eingesetzt, Ihr „akademisches Baby“ voranzubringen und uns die nötige Unterstützung angedeihen lassen. Wofür ich ihnen sehr dankbar bin.“, Das findet seine Bestätigung in seinem Statement „Das Konzept „Risiko einzugehen“ und „Mut aufzubringen“ verfolgt mich eigentlich seit dieser sehr frühen Zeit an der FH!“

DI Elmar Knittl freut es, dass die FHs heute einen sehr hohen Status in Ausbildung und hier gerade mit enormer Praxisnähe haben und meint abschließend: „Ja, die FH ist eine Erfolgsgeschichte, die von allen Beteiligten – Gründern sowie Studierenden – viel Einsatz gefordert, sich am Ende aber als goldrichtig erwiesen hat.“

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.