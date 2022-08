Absolvent Emmanuel Fink: "Praxisnäher geht nicht mehr"

Aus unserem Absolventen-Archiv: Dieser Text erschien erstmalig im September 2018.

Emmanuel Fink ist Geschäftsführer der Lekkerland Handels- und Dienstleistungs GmbH (Lekkerland Österreich). Studiert hat er Marktkommunikation und Vertrieb, Management-, Organisations- und Personalberatung. Ins Schwärmen kommt der Top-Manager, wenn man ihn über die Verschränkung von Theorie und Praxis an der FH befragt.



Auch viele Gruppenarbeiten sind Fink noch positiv in Erinnerung, die sich mit Aufgaben auseinandergesetzt haben, die ihn auch immer wieder beruflich begleiten. Ein Beispiel: „Das Praxissemester, wo wir Studenten relativ früh ‘gezwungen‘ waren, Unternehmen und Positionen, und somit u.a. Arbeitsabläufe, Prozesse, Strukturen, kennenzulernen, die man zwei Jahre später bekleidet hat.



Die Zeit war kurzweilig, intensiv, sehr lehrreich, auch wenn ich damals kein guter Student war und fast in Bilanzierung geflogen wäre. Mittlerweile interessiere ich mich sehr dafür, natürlich auch meiner beruflichen Position geschuldet.“

