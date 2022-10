Absolvent Erich Silhanek: Zwei innige Verbindungen

Aus unserem Absolventen-Archiv: Dieser Text erschien erstmalig im Oktober 2018.

Erich Silhanek ist Vice President, Business Incubation Europe und fokusiert sich u.a. auf Corporate Entrepreneurship, Etablierung von Innovation Ecosystems, Sales Management und Controlling & Finance – bei Sony.

Er arbeitet derzeit viel von Schweden aus, ist aber in ganz Europa unterwegs und natürlich auch in Japan. Zuvor hat er drei Jahre in London, und davor mehrere Jahre in München gearbeitet.

Die FH Wiener Neustadt hat seinen Lebensweg zweifach nachhaltig beeinflußt. Erich Silhanek studierte berufsbegleitend Wirtschaftsberatende Berufe und spezialisierte sich dabei auf Management, Organisations‐ und Personalberatung; Unternehmensrechnung und Revision.

Im Gespräch erzählt er über die Kombination aus seinen Vertiefungen, welche ihn beruflich bis heute begleiten. „Zum Beispiel die systemische Denkweise, die für mich Wegweiser im Management, bei Organisationsentwicklung und Beratungsprojekten ist. Die Controlling- und Finanzansätze, die mir helfen, neue Unternehmen aufzubauen, bestehende Geschäftszweige zu optimieren und den Vertrieb mit Blick auf Profitabilität zu steuern“, schwärmt der Sony Vice President.

Großes Gefallen fanden bei ihm die Teamarbeiten. Als Beispiel führt er eine Business Simulation in einem kleinen Hotel in der Wachau an. Silhanek: „Dass wir trotz dem Stress mit dem berufsbegleitenden Studium immer wieder Zeit gefunden haben, uns privat zu treffen, war eine coole Sache, Spaß war immer dabei.“

Und zum zweiten beeinflußenden Ereignis sagt er: „Der wohl schönste Moment in meiner Studienzeit war jener, als ich meine Mitstudentin und jetzige Frau kennengelernt habe.“

„Ich kann die FHWN nur allen empfehlen, speziell berufsbegleitend nimmt man am meisten mit, kann Gelerntes besser einsortieren und gleich umsetzen“, so Silhanek.

