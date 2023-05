Absolvent Kurt Harbich: Ein waschechter Wiener Neustädter

Ein guter Name. Ein guter Mensch. Ein gutes Studium. Der Name bürgt für Sachlichkeit, Fachlichkeit und Sympathie gleichermaßen. Schon sein Vater war ein anerkannter Steuerberater und gesellschaftlich hoch geachtetes Wiener Neustädter Original – und Kurt Harbich macht dem Namen alle Ehre.

Er studierte Wirtschaftsberatende Berufe und spezialisierte sich dabei auf Revision und Treuhandwesen sowie Vermögen- und Finanzberatung. Gestartet hat er seinen Karriereweg bei der Österreichischen Volksbanken AG, ist dann in den Vertrieb gewechselt und hat anschließend als Business Development Manager bei DYSON reüssiert.

„Seit Jänner bin ich bei der dvo Software Entwicklungs- und Vertriebs-GmbH in Wien im Vertrieb tätig, und berate und verkaufe Buchhaltungs- und Lohnverrechnungsprogramme für Steuerberater, Buchhaltungsbüros und Firmen. Somit bin ich zu meinen "Wurzeln" ein wenig zurückgekehrt, da mein Vater ja Steuerberater in Wiener Neustadt war“, erzählt Harbich.

„Es war genial“

Über sein Studium sagt, ja schwärmt der Absolvent geradezu: „Die Möglichkeit in vier Jahren eine akademische Ausbildung in Wiener Neustadt absolvieren zu können, war einfach genial. Ich glaube zu wissen, dass nahezu alle Absolventinnen und Absolventen sich meiner Meinung anschließen, wenn ich sage, dass wir von über die Maßen engagierten Vortragenden gelehrt wurden. Und diese Professorinnen und Professoren kamen und kommen größtenteils aus der Praxis und haben einen sehr wichtigen Anteil am Erfolg dieser Ausbildung.“

Der verheiratete Vater von drei Kindern blickt immer noch gerne auf seine Sponsion im Sparkassensaal zurück, einen Tag, den er nie vergessen werden wird, wie er selbst sagt und hebt die Bandbreite an Zusatzbildungsmöglichkeiten hervor: „Auch die anspruchsvolle Weiterbildung an der FH Immobilien Akademie streicht die Güte im Weiterbildungssektor hervor.“

Dankbarkeit und Sentimentalität

Die Sentimentalität ist spürbar wenn er erzählt: „Es ist kaum zu glauben, doch der alte Campus-Teil war Wochen vor unserem ersten Studientag eine Art Rohbau. Ich war mehr als erstaunt, dass fast alle Arbeiten bis zu unserem Studienbeginn als erster Jahrgang abgeschlossen waren. Noch heute bin ich dankbar, als einer der ersten Studierenden der FH Wiener Neustadt diese Aufbruchstimmung erlebt haben zu dürfen.“

Harbich ist erfreut, dass die FH Wiener Neustadt so viel Wert auf eine aktive Alumni Arbeit legt und auch in diesem Bereich Profis wie Fritz Katzettl und Hari Schörner einsetzt. Mit einem Schmunzeln fügt er hinzu: „Auch weil sie die jährlichen Alumni-Feste mit tollem Programm so professionell organisieren. Diese Treffen bieten optimale Möglichkeiten in einem sehr schönen Rahmen wieder zusammenzukommen und über die gute alte- und auch die neue Zeit zu plaudern.“

Der Schluss des Interviews gehört der Demut und der Dankbarkeit, denn so blickt er zurück: „Ich möchte mich an dieser Stelle vor allem bei Professor Werner Jungwirth sehr herzlich für seinen Mut, sein Durchhalte- und Umsetzungsvermögen bedanken. Mit diesem Schritt haben er und seine MitstreiterInnen einen wesentlichen Beitrag zur Aufwertung der akademischen Ausbildung in Österreich geleistet. Und dafür werde ich ihm ewig dankbar sein!“ Dem ist nichts hinzuzufügen.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.