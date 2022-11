Absolvent Mario Murrent: Vom Laien zum Experten

Aus unserem Absolventen-Archiv: Dieser Text erschien erstmalig im Mai 2018.

Mario Murrent schloss das Studium 2013 erfolgreich mit dem Bachelor und 2016 mit dem Master ab. Seine Berufslaufbahn begann er als selbständiger Sofwareentwickler und Consultant in Wiener Neustadt.

„Im Gegensatz zu manchen meiner Studienkollegen, die von der HTL gekommen sind, habe ich ein humanistisches Gymnasium abgeschlossen und vor meinem Studium noch keine einzige Codezeile geschrieben. Dank der kompetenten Referenten ist mir im ersten Semester gleich der Knopf im Fach Grundlagen der Programmierung aufgegangen.“, so der Inhaber von Mario Murrent – Software Solutions.

Mario Murrent merkt an: „Die FH Wiener. Neustadt kombiniert perfekt Theorie und Praxis. Die Grundlagen aus der Theorie sind Voraussetzung für die Umsetzung in der Praxis. Außerdem lernten wir im Studium Problemlösungen selbst zu erarbeiten und erhielten damit das beste Rüstzeug für unseren Praxisstart.“

„Die praxisorientierten Projekte in den letzten Semestern habe ich besonders geschätzt und aus heutiger Sicht haben sie mich gut für die Praxis vorbereitet.“, so Mario Murrent.

Die Entscheidung an der FH Wiener Neustadt zu studieren findet Mario Murrent auch heute noch goldrichtig. Derzeit spielt er sogar mit dem Gedanken ein weiteres Masterstudium in Data Science zu beginnen und zusätzliche Ressourcen und Kompetenzen in die Firma einzubringen.

