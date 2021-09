Wenn alles rund läuft, dann passt es überall. Bei Martin Moser passt wirklich alles – auch mit Titeln und akademischen Graden. Der Absolvent hat vor seinem Namen Ing. und Dr. und dahinter MSc und MA stehen.



„Der Startschuss für diesen Weg des stetigen Lernens und Wachsens fiel an der FH Wiener Neustadt und die nächste Verknüpfung zwischen meiner Karriere und der FH war die jährliche Jobmesse ebendort“, sagt Moser: „Da wurde ich auf meinen jetzigen Arbeitgeber aufmerksam, mittlerweile bin ich seit über zehn Jahren im Betrieb und der ,Erfolgskreis‘ schloss sich.“



Der sogenannte „Pharma Hub Cluster“ des Unternehmens, in dem Martin reüssiert, besteht aus den vier Hauptproduktionsstandorten der Pharma Division der Constantia Flexibles GmbH. Es gibt ein Werk in Loipersbach bei Neunkirchen, zwei in Spanien und ein weiteres in Vietnam. Dort zeichnet er sowohl als Pharma Hub Cluster Development Manager als auch als Technical Key Account Manager für Erfolgsschritte des Top-Unternehmens verantwortlich.



Moser studierte Wirtschaftsingenieur Bachelor und Master sowie Sales Management für technische Produkte und Dienstleistungen – ebenfalls Master. Sein Doktorat absolvierte er an der FH Burgenland und zwar im International Joint Cross-Border PhD Programme in International Economic Relations and Management.



Noch heute ist er vom starken Praxisbezug an der FH angetan, was auch eine Triebfeder für ein Studium an diesem Standort war. Moser: „Auch das familiäre Umfeld und der doch größtenteils sehr enge Kontakt zu den Vortragenden ist mir überaus positiv in Erinnerung geblieben. Des Weiteren die Möglichkeit ein Auslandssemester in Kanada zu absolvieren, was ich bis heute als eine der wesentlichsten und prägendsten Erfahrungen meiner ausbildungstechnischen Laufbahn bezeichnen würde.“



Zum Schluss stellt er den optimalen Praxisbezug „vor den Vorhang“, betont die wertvolle generelle Herangehensweise an Problem- und Fragestellungen und eine positive, zukunftsorientierte und langfristige Denkweise. Auch wie erwähnt, die Unterstützung sowie der Kontakt zu Vortragenden, aber auch zu den relevanten Angestellten der FH waren stets präsent und spürbar da. Generell findet Moser, dass es auf einer Universität eher unpersönlicher zugeht. „Beim aktuellen hauptsächlich online-organisierten MBA-Programm in Finanzmanagement an der Middlesex University London, hat man, außer in Foren, überhaupt keine Möglichkeit der Interaktion mit Mitstudierenden. Man wird sehen, wie sich die Corona-Zeit langfristig auf die Organisation von Studiengängen auswirkt und ob immer mehr online abgehalten und durchgeführt werden. Da gilt es aus meiner Sicht geeignete Wege zu finden, sodass trotzdem ein enger und reger Austausch zwischen den Studierenden gewährleistet werden kann.“