Absolvent Matthäus Krol: Das geht wie im Schlaf

Aus unserem Absolventen-Archiv: Dieser Text erschien erstmalig im Juli 2022.

Korrekterweise geht es bei Matthäus Krol nicht wie im, sondern um den Schlaf. Schlaflos zu sein ist ein schweres Los. Manche Menschen können davon ein (Schlaf-)Lied singen. Wir schlafen im Durchschnitt ein Drittel unseres Lebens. Manche besser, manche schlechter, damit „schlechter“ Schlaf zu „besserem“ wird, gibt es Experten wie den Absolvent Matthäus Krol. Er leitet den MTD-Bereich des Schlaflabors der Abteilung für Innere Medizin im Herz Jesu Krankenhaus Wien.



Krol war Vorreiter im Studium: „Ich startete damals im ersten Bachelorstudiengang für die Gesundheitsberufe, in meinem Fall war das die „Biomedizinische Analytik“, also die Laborexperten, die in den Krankenhäusern eher im Hintergrund Analysen durchführen, die dann Ärzte für ihre Diagnostik nutzen“, sagt er. Im Anschluss an den Bachelor hat er sich im FH Technikum Wien noch intensiver in die Materie der medizinischen Technik und Analytik vertieft und das Masterstudium „Biomedical Engineering Sciences“ absolviert.

„Schätze die Praxisorientierung“

„Ich habe mich für ein noch komplett neues Bachelorstudium entschieden, als die Ausbildung noch vornehmlich in Akademien stattgefunden hat. Was ich an FHs sehr schätze, ist die Praxisorientierung.“



Als wunderbaren Moment in seiner Studienzeit erwähnt er die Möglichkeit, fachjournalistisch tätig gewesen zu sein. „Das Redaktionsteam der biomed-austria suchte neue Mitglieder für die Redaktion der Fachzeitschrift. Gesucht, gefunden. Ich war dabei. Das war Berufsinteressensvermittlung pur. Das hat mir auch im späteren Leben die Wichtigkeit von Netzwerken gezeigt.“



„Da ich selbst sehr stark von der Praxisorientierung meines Studiums profitiert habe, war es mir wichtig, ein Netzwerk zwischen meinem Arbeitgeber und den FHs aufzubauen, damit auch zukünftige Studierende von denselben Möglichkeiten profitieren können. Deswegen habe ich weiterhin sehr engen Kontakt zu den Studiengangsleitungen, da ich in meinem Schlaflabor Studierenden die Möglichkeit biete, im Praktikum Funktionsdiagnostik und wissenschaftliches Arbeiten innerhalb von Bachelorarbeiten erleben zu können.“



Ein höchst positiver Rückblick und dynamische Aussichten: „Die Aufbruchsstimmung, als Bachelorstudiengänge auf den FHs gestartet sind, war ein großartiges Erlebnis. Etwas Neues zu schaffen, quasi als Zwischending zwischen reiner Theorie und Praxisorientierung, hat es so in der Form vorher noch nicht gegeben. Ich war von Anfang an dabei und sehe heute, wie sich die FH-Landschaft weiterentwickelt. Derzeit studiere ich auf der Wirtschaftsuniversität Wien im Bereich Gesundheitsmanagement und habe viele KollegInnen mit einer ähnlichen Laufbahn.“

