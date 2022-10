Absolvent Matthias Lehner: Ein Mann fürs Grüne

Aus unserem Absolventen-Archiv: Dieser Text erschien erstmalig im Dezember 2021.

Matthias Lehner hat eine Top-Position bei der Energie Burgenland Green Energy GmbH inne, agiert er dort doch als Prokurist und Leiter im Unternehmenssegment Fernwärme und Wasserkraft. Passend zu Wasserkraft begann seine starke Karriere an der FH Wiener Neustadt ihren starken (Ver-)Lauf zu nehmen. Lehner hat zwei Studien an der FH abgeschlossen und zwar beide Male in Wirtschaft und Technik – einmal im Studiengang Produktions- und Prozessdesign, das zweite Studium im Studiengang Wirtschaftsingenieur. Seit Beendigung seiner Studien reüssiert er in unterschiedlichen Management-Positionen im Burgenländischen Energiesektor.



Die Praxisorientierung in der Ausbildung und auch zu lernen, alles kritisch zu hinterfragen, waren sicherlich die wichtigsten Grundsteine in seinem Studium. Aber auch die Möglichkeit, konkrete Projektlösungen im Team zu erarbeiten, war sehr wertvoll für den Einstieg ins Berufsleben, erzählt der Manager.



Wenn Lehner über seine Studienzeit spricht, beginnt er so: „Im Studium habe ich mich in den Bereichen Qualitätsmanagement und Prozessmanagement spezialisiert. Der an der FH angebotene Mix aus Technik und Wirtschaft schafft einen sehr guten Überblick über viele Themengebiete. Die Möglichkeit, ein Praxissemester vor dem letzten Semester zu machen, fanden wir alle sehr hilfreich. Ich habe mein Praxissemester bei Daimler (Mercedes Benz) in Sindelfingen gemacht. Ein Standort mit damals 45.000 Mitarbeitern, so etwas muss man gesehen haben.“



Gelungen war es für ihn und seine Mitstudierenden, die kleinen Erfolge, nach jeder positiv abgelegten Prüfung gemeinsam zu feiern. Davor stand auch die gemeinsame Vorbereitung auf die Prüfungen an. „Gemeinsam durch dick und dünn“ war das Programm.



Kontakt hat er weiterhin mit vielen Studienkollegen und Lektoren. So hat er heuer mit Unterstützung des Alumni Clubs ein Jahrgangstreffen organisiert, das für alle Beteiligten „ein voller Erfolg war!“

