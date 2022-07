Absolvent Michael Hempt: Manager mit Bodenhaftung

Werbung

Aus unserem Absolventen-Archiv: Dieser Text erschien erstmalig im Oktober 2021.

Manager und dabei hemdsärmelig, beides ist Michael Hempt, Mitglied der Geschäftsführung bei Würth Österreich, aus Überzeugung. Hempt war im Jahrgang 2004 im Studiengang Wirtschaftsberatung: „Mein Berufspraktikum bei Würth am Ende des Studiums ist optimal gelaufen und ich hatte noch vor der Abschlussprüfung mehrere Jobangebote im Unternehmen.“



Als Mitglied der Geschäftsleitung ist der Top-Manager u.a. für die Bereiche E-Business, Telefonvertrieb, IT, Marketing und Sales Operations verantwortlich. Würth ist Spezialist im Handel mit Montage- und Befestigungsmaterial.



Von seiner Studienzeit an der Fachhochschule ist ihm u.a. das Auslandssemester in Finnland als „großartige Erfahrung“ in Erinnerung geblieben.

