Absolvent Norbert Braunstorfer: Fürs Leben

Aus unserem Absolventen-Archiv: Dieser Text erschien erstmalig im November 2018.

Als Standortleiter lenkt Mag. Norbert Braunstorfer, MA seit der Eröffnung die Geschicke des Lebens.Med Zentrums Bad Erlach (Onkologische Rehabilitation, Lebens.Med Klinik - 2014) und des Lebens.Med Zentrums St. Pölten (Ambulante Rehabilitation - 2016). Sein Weg dorthin führte ihn nach seinem Magisterstudium für Sportwissenschaften (Universität Wien) an die FH Wiener Neustadt, wo er das Masterstudium für „Wirtschaftsberatung und Unternehmensführung“ absolvierte. Nach beruflichen Zwischenstationen im Sport- und Consultingbereich hat er nun in der Gesundheitsbranche Fuß gefasst und führt ein Team von rund 200 Mitarbeitern. Zudem hat er dabei in den vergangenen Jahren einen maßgeblichen Beitrag im Aufbau, in der Betriebsführung und erfolgreichen Weiterentwicklung der beiden Gesundheitsbetriebe geleistet.

Rückblickend auf sein Studium an der FH Wiener Neustadt ist Braunstorfer, der sich auf die Bereiche Management-, Organisations- und Personalberatung spezialisiert hat, die besondere Praxisnähe in Erinnerung: „Es wurde mehr als bloßes Theoriewissen vermittelt – es haben viele besondere Lernmomente stattgefunden, weil die Inhalte emotional verknüpft wurden.“ Den größten Profit für seine berufliche Laufbahn hat der FH-Absolvent durch das Wissen über die verschiedenen Lösungsansätze der Beratung und auf welchen Paradigmen der Weltanschauung diese beruhen, mitgenommen.

Und wenn er den schönsten Moment an der Fachhochschule beschreiben soll, dann ist die Antwort klar: „Das war die Eröffnung der ‚FHinissage‘ – ein von den Studierenden initiiertes Projekt, wo Ergebnisse von Diplomarbeiten öffentlich präsentiert wurden.“ Zum Abschluss streut er noch der Alumniarbeit Rosen: „Ich finde es großartig, dass es für Studenten, die aus eigenem Antrieb nicht unbedingt große Netzwerker sind, nun eine grandiose Unterstützung gibt.“

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.