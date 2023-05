Absolvent Philipp Grammanitsch: Ein Immobilien-Profi aus Wr. Neustadt

Aber er ist nicht nur Nachfolger, er ist gleichzeitig auch Vorgänger, Vorausgeher, weil er in vielen Bereichen branchenrelevante Akzente und zukunftsweisende Zeichen setzt. „Jede Branche verzeichnet ständige Entwicklungen, gute wie weniger gute. Bewährtes bewahren, Neues verantwortungsbewusst angehen, ist unser Credo. Da gilt es flexibel zu sein, aber auch mutig, neue Wege zu beschreiten – ohne die Sicherheit beiseitezulegen. Und für diese Fähigkeiten war mir das Studium optimale Basis und Lieferant wichtiger Skills“, sagt er im Gespräch.

Philipp Grammanitsch studierte Wirtschaftsberatende Berufe, konkret Immobilienmanagement/ Marktkommunikation und Vertrieb. Und zwar berufsbegleitend. Er erzählt über den Aufwand eines berufsbegleitenden Studiums hinsichtlich des „Doppellebens“, der Zweigleisigkeit Arbeit/Familie und Studieren. „Aber der Erfolg spornt immer wieder an und nach geistigen Anstrengungen belohnten wir uns mit den wöchentlichen sogenannten 'After Study'–Gesprächen am damaligen Würstelstand gegenüber des heutigen FH-Campus 1“, schmunzelt Grammanitsch.

Er ist beruflich wie privat vielen Leuten in Wiener Neustadt ein Begriff. Dieser Bekanntheitsgrad wird durch seine wohltätige Arbeit beim Lions Club Wiener Neustadt, derzeit als Präsident, weiter erhöht.

Brüderliche „Zweisamkeit“

Mittlerweile ist das Unternehmen so etwas wie ein Familienbetrieb, ist doch die Geschäftsführung in brüderlicher „FH-Zweisamkeit.“ „Mein Bruder Stefan hat auch einen Masterabschluss an der hiesigen FH gemacht – auch berufsbegleitend und arbeitet seit 2017 mit. Nach dem Erwerb des Unternehmens 2011 begann meine Frau Leyla aufgrund des stetigen Ausbaus sich im Unternehmen beruflich zu engagieren“, und fügt der Familienvater hinzu: „Zum Team gehören auch mein Hund Pauli und Stefans Hündin Daisy.“

„Inhaltlich wirkt von der Ausbildung bis heute nach, dass uns der Überblick und die Kompetenz gelehrt wurde, 'ums Eck' und 'über Tellerränder' zu blicken. Das wurde im Studium praxisnahe gelebt“, blickt Philipp Grammanitsch stolz zurück.

Da er über die hohe Qualität der Ausbildung an der FH weiß, haben bereits zwei Absolventinnen in der Kanzlei gejobbt und zwei Studierende ein Praktikum absolviert. Erfolgreich, wie er bestätigt: „Alle vier haben sich sehr gut entwickelt. Wenn jemand aus dem Studiengang ein Praktikum machen will, ist diese Person herzlich willkommen – und kann nach gegenseitiger Befürwortung auch gerne eine Anstellung bekommen.“

Abschließend streicht Philipp Grammanitsch das Alleinstellungsmerkmal der FH unter, wenn er sagt: „Das ist die einzige Möglichkeit, neben der Wiener ImmoFH, ein auf die Branche spezialisiertes Hochschulstudium zu absolvieren - die meisten Verwalter sind Juristen oder wurden in der Branche ausgebildet. Mit dem Studium-Abschluss und einem Praxisnachweis erhält man die Gewerbeberechtigung.“

