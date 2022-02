Absolvent Pierre Kaltenbacher: "Zweimal die richtige Entscheidung"

FHWN - Da bin ich mir sicher“, das sagte sich Pierre Kaltenbacher, Geschäftsführer der Hofer KG Niederlassung Weissenbach (zuständig für Kärnten, Osttirol sowie große Teile Salzburgs und der Steiermark), als er seine zwei Studien „Wirtschaftsberatende Berufe“, sich dabei auf Management-, Organisations- und Personalberatung sowie Marktkommunikation und Vertrieb spezialisiert (1998) und „Unternehmensrechnung und -revision“ (2005) startete und erfolgreich abschloss.



Das Leben ist kein Wettrennen, aber ein Lebenslauf. Für Pierre Kaltenbacher jedoch schon. Denn er ist sowohl Mag. (FH) und Master durch seine Ausbildung als auch Meister im Orientierungslauf - Sommer wie Winter.



Besonders beeindruckt haben Kaltenbacher im Studium die enorme Praxiserfahrung der Vortragenden, hier erwähnt er als Beispiele die Professoren Pinczolits und Egger, das straffe Curriculum und der hohe Leistungsgedanke.



Pierre Kaltenbacher über seinen schönsten Moment an der FH: „Der erste Tag meines zweiten Studiums - das fühlte sich an wie „nach Hause kommen“ und sagt weiter „inhaltlich hat mir der gesamte Bereich der Persönlichkeitsbildung dazu das theoretische Wissen, um Veränderungen in Organisationen zu verstehen, für meine berufliche Zukunft absolut viel gebracht.“



Gern erinnert er sich auch an seine Auslandssemester an der FH im finnischen Helsinki und an sein Sommerstudium an der Beijing daxue (das „Harvard“ Chinas; Uni von Peking) sowie Fudan daxue (Uni von Shanghai).



Resümierend sagt Kaltenbacher über seine Entscheidung FHWN: „Für mich bedeutet es, zweimal die richtige Entscheidung getroffen zu haben - und das zu 100%!“

