Absolvent Rainer Gotsbacher: Lebenslanges Plus aus dem Studium

Werbung Modellbautage Anzeige Der größte Spaß mit kleinen Modellen

Aus unserem Absolventen-Archiv: Dieser Text erschien erstmalig im April 2018.

Gotsbacher ist als Technopolmanager bei ecoplus, der Wirtschaftsagentur des Landes NÖ, tätig. „Im Studium habe ich mich auf die Vernetzung von Informationen und Projekten im Bereich Technik – Wirtschaft – Organisation sowie der Bildung von Netzwerken spezialisiert“, sagt Gotsbacher im Gespräch.



Sehr schöne Erinnerungen verbindet er mit seiner Diplomarbeit, die er in der Schweiz bei ABB Turbo Systems verfasst hat, und zwar im Feld bereichsübergreifendes Tool-Data-Management aus wirtschaftlicher, technischer und organisatorischer Sicht.



Für seinen beruflichen Werdegang hat ihm der Aufbau von technischem, wirtschaftlichem und organisatorischem Verständnis viel gebracht. Seit rund elf Jahren arbeitet er im Bereich der Vernetzung von Forschungseinrichtungen, Hightech-Unternehmen und der FH am Standort Wiener Neustadt unter anderem zu den Themen Materialien, Oberflächen, Sensorik, Tribologie und Medizintechnik. Für einen Vortrag an der Fachhochschule Wiener Neustadt über Berufsfelder von Wirtschaftsingenieuren hat er Karrierewege seiner Studienkollegen recherchiert und war überrascht, wie thematisch vielfältig die Karrieren verlaufen sind: „Sehr viele haben nicht nur ihr Praktikum im Ausland gemacht, sondern sind nunmehr auch in fernen Ländern wie Australien und China in leitenden Positionen tätig“, sagt Rainer Gotsbacher.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.