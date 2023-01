Absolvent Reinfried Perchtold: Studieren ist wie Marathonlaufen

Aus unserem Absolventen-Archiv: Dieser Text erschien erstmalig im April 2018.

Ein Ziel vor Augen gibt Kraft und schafft Motivation, die gesteckten Vorhaben zu erreichen. Zielankünfte sind der Lohn für konsequente Anstrengung. Reinfried Perchtold bewies sowohl studientechnisch als auch sportlich ein zum Erfolg führendes „Dranbleiben.“



Perchtold hatte sein Bachelor- und Masterstudium in Wirtschaftsberatung an der FH (Bachelor 2007, Master 2009) höchst erfolgreich ins Ziel gebracht. In seinem jetzigen Job reüssiert er in der Steuerberatungskanzlei Schöberl & Partner im Salzburger Lungau, wo er mit 16 Mitarbeitern als Steuerberater und geschäftsführender Gesellschafter tätig ist.



Er schwärmt geradezu von den Vortragenden an seiner FH: „Sehr viele von ihnen kommen unmittelbar aus der Praxis und lehren entsprechend anwendungsorientiert. Dies ist im Berufseinstieg ein enormer Vorteil. Viele sind ‚echte Typen‘ mit klaren Meinungen und Positionen.“



Seine Studienzeit war einer der prägendsten Lebensabschnitte und sicherlich eine Schlüsselzeit: „Da ich aus Salzburg komme, musste ich mich von meiner Heimat und dem ‚Hotel Mama‘ endgültig abnabeln – da wird man wirklich eigenständig. Super war auch die Internationalität. Da viele verschiedene Nationen mit mir studierten, bekam ich einen internationalen Blick.“



Als schönsten Moment nennt er: „Ich habe im FH-Gebäude erfahren, dass ich Papa werde.“



Zum Abschluss kommt Perchtold wieder zum Laufsport: „Irgendwie ist ja das gesamte Studium ein Marathon. Es gibt Höhen und Tiefen – mit dem stetigen Blick auf das große Ziel. Marathonlaufen und Studieren erfordern Disziplin, Ausdauer und Kontinuität. Der jeweilige Zieldurchlauf ist mit großer Freude über das Erreichte verbunden!“

