Absolvent Rene Schnedl: Mehr als ein Karriereweg

Rene Schnedls Karriereweg lässt sich vielmehr als „Career Highway“ bezeichnen. Er ist ausgebildeter Präzisions-, System- und Informationstechniker, Gesundheitsökonom, Radiologietechnologe, Gebäudetechniker und noch Milizoffizier. Zudem ist er als Lektor an der FH Wiener Neustadt, FH St. Pölten, FH Johanneum Graz und als Lehrdozent an der Medizinischen Universität Wien tätig. An einer Akademie, an zwei FHs und an einer Universität schloss Schnedl Studien ab.



An der Fachhochschule Wiener Neustadt studierte er Wirtschaftsingenieur-Wissenschaften. Bis heute fühlt er sich mit der Bildungseinrichtung verbunden. „Das Studium hat mich auf das Berufs-und Alltagsleben vorbereitet. Es hat mir einen gangbaren Weg für die Vereinbarkeit von Beruf und Studium gezeigt. Weiterbildungen erfordern vor allem Durchhaltevermögen, alles andere ergibt sich dann. Die FH Wiener Neustadt war meine Initialzündung für zwei weitere Studienabschlüsse und der Nährboden für besondere Freundschaften und mein Engagement beim Rotary Club Wiener Neustadt“, sagt Schnedl.



Sein Wissen und die Inhalte seiner berufsbegleitenden Studien konnte der FH-Absolvent immer wieder punktgenau einsetzen. Sei es als Systemtechniker und als Organisationsentwickler im Schwerpunktkrankenhaus Wiener Neustadt, als Radiologietechnologe im LKH Knittelfeld, als Medizintechniker bei Siemens AG Österreich oder unter anderem als Mitglied des Führungsstabs bei den Barmherzigen Brüdern Wien.



Heute ist er Leiter des Kompetenzzentrums Technik bei der ISS Austria Holding GmbH, dem internationalen Marktführer der Gebäudetechnikdienstleister. Im Studium hat Schnedl die Freude an der Technik gefunden, die ihn bis heute nicht losgelassen hat. Deshalb bildete er sich in diesem Bereich auch stetig weiter. „Der Bereich der Elektrotechnik hatte mich so gefangen, dass ich zwölf Jahre fix nebenbei an der FH verblieb. Auch heute noch bin ich im Fachbereich Electrical Engineering als externer Lektor tätig“, so Schnedl.

Arbeit der Alumnis leistet wichtigen Beitrag

Auch das „Drumherum“ an der Fachhochschule war für ihn etwas Besonderes. „Nicht umsonst gilt, beim Feiern kommen die Leute zusammen. Mehr Details wissen jene, die damals dabei waren und vieles davon sollten meine beiden Söhne besser nicht erfahren, da die Vorbildwirkung nicht immer zur Gänze gegeben ist“, schmunzelt Schnedl.



Der FH-Absolvent freut sich über die Medienpartnerschaft zwischen Alumni Club und NÖN: „Ich habe bisher alle Alumni-Beiträge mit Interesse gelesen. Die Alumni Arbeit sollte den höchsten Stellenwert aufweisen, da uns der berufliche und familiäre Alltag nur selten die Möglichkeit für die Pflege von sozialen Kontakten mit den ehemaligen Studienkollegen ermöglicht. Ich schmökere gerne auf der Alumni-Plattform, da ich so das eine oder andere von Studienkollegen erfahren kann.“