Absolvent Stefan Schwartz: Ein starkes Fundament

Stefan Schwartz agiert bei der Merkur Warenhandels AG als Vertriebsdirektor Innendienst höchst erfolgreich. Schwartz hat berufsbegleitend Wirtschaftsberatende Berufe studiert. Seine Schwerpunkte legte er dabei auf Immobilienmanagement und Unternehmensrechnung – Revision.



Von A bis Z fand der Absolvent das Studium faszinierend: „Vom ersten Tag weg bis hin zur Sponsionsrede, die ich halten durfte, war ich vom Angebot und den Vortragenden begeistert.“ Noch einen weitreichenden Satz hat er für das Studien-Ende parat: „Bei der Sponsion ist mir und meinen Kollegen klar geworden, dass wir erst am Anfang einer Reise des Wissens stehen. Ausgerüstet mit den wesentlichsten Werkzeugen traten wir an, dieses Wissen zu überprüfen und anzuwenden.“



Enorm vorteilhaft war für den Manager die exzellente Kombination aus Theorie und Praxis: „Die Vortragenden haben in einzigartiger Weise ein Wissensfundament aus wissenschaftlichen Theorien geformt, auf dem sie mit Praxisbeispielen und Anwendungen ein ‚Fachwerk‘-Haus erbaut haben. Da wir fast alle voll im Berufsleben gestanden sind, haben wir selbst viel einbringen können und uns dadurch gegenseitig viele Sichtweisen auf Themen ermöglicht.“



Als wichtigen Teil der Absolventen-Arbeit sieht Schwartz auch diese NÖN-Serie: „Es ist Teil unserer Verantwortung, jungen Menschen unsere Alma Mater näher zu bringen, aber auch wir müssen uns weiterentwickeln. Besonders gelungen ist es, wenn wir als Gastvortragende an die Fachhochschule zurückkehren können.“

