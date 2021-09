Stefan Taglieber ist als „Steuerberater des Jahres 2018“ (IFA-Award) und Partner der renommierten Kanzlei „ASTORIA“ ein erfahrener Berater speziell für Neugründer und Jungunternehmer. Er schloss sein Studium „Wirtschaftsberatende Berufe“ im Jahr 2001 ab – damit gehört er zu den ersten 500 WBB-Absolventen und trägt als einer der Jahrgangsbesten den „goldenen Ring.“

Aufgrund seiner Vertiefungen in „Unternehmensrechnung und Revision“ sowie in „Vermögens- und Finanzberatung“ schuf er sich eine Basis für seinen beruflichen Erfolg. Damit schaffte er bereits mit 26 Jahren die Steuerberater- bzw. mit 29 Jahren die Wirtschaftsprüfer-Prüfungen auf Anhieb.

„Ich musste mich 1996 entscheiden, ob ich an der WU oder am Juridicum beginne, wo ich einer von vielen gewesen wäre. Dem Rat von Frau Kwasnitzka, damals Steuerberater-Landespräsidentin, habe ich meinen Werdegang zu verdanken, denn sie riet mir, doch was ganz Neues auszuprobieren, einen brandneuen FH-Studiengang, wo es österreichweit noch keine Absolvierenden gab.“

Stefan Taglieber nahm diese „Chance seines Lebens“ wahr und bereute es nie. Karrieretechnisch war er aufgrund des branchenspezifischen Pflichtpraktikums von Anfang an um 1,5 Berufsjahre Erfahrung voraus.

Seine alleinerziehende Mutter, selbst berufstätig, ermöglichte ihm den Luxus eines Vollzeit-Studiums, was ihm neben dem Studium auch die bis heute andauernde Freundschaften ermöglichte. Mangels Studentenheims wurden die ersten Studierenden damals im (heute nicht mehr bestehenden) HTL/Bundesschülerheim in der Wohlfahrtgasse in engen Zweier-Zimmern einquartiert: „Neben gemeinsamen Lernsessions philosophierten wir oft bis spät in die Nacht über Gott und die Welt. Zum Glück fand sich aber immer noch jemand, mit dem man durch die Stadt ziehen konnte“, erzählt Taglieber.

Für das größte Highlight seiner Studienzeit hält Stefan Taglieber seine fünf Wochen „Austrian Chinese Summer-School“ im August 2000, als einer von vier aus Wiener Neustadt, zusammen mit 45 anderen Studierenden aus ganz Österreich. „Ich konnte es gar nicht recht glauben, als ich meinen Namen auf einer damals noch physischen Aushängetafel las. Das erste Mal so lange von zu Hause weg und dann gleich China war eine prägende Erfahrung.“

Jenen, die glauben, dass Steuerberater eher trockene Typen sind, sagt Stefan Taglieber: „ Ich lade für einen Weitblick und ein gutes Achterl Wein in unserer ASTORIA Kanzlei in Krems ein!“