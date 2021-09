Vor dieser herausfordernden Aufgabe war er dort bereits als Leiter „Rechnungswesen & Controlling“ tätig. Drabek ist seinem Arbeitgeber starker und verlässlicher Rückhalt in allen Wirtschaftsbelangen, seinem Fußballverein, dem SC Bad Sauerbrunn, als Goalkeeper ein ebensolcher Rückhalt in allen Sicherheitsbelangen. Auch er war vom hohen Praxisbezug, den interaktiven Lehrveranstaltungen und der Möglichkeit, während des Berufspraktikums „Arbeitsluft“ zu schnuppern, sehr beeindruckt.

„Inhaltlich haben Lehrveranstaltungen wie Controlling und Steuerrecht, aber auch persönlichkeitsbildende Lehrveranstaltungen mir am meisten für meine berufliche Zukunft gebracht“, sagt der FH-Absolvent. Thomas Drabek ist der FH Wiener Neustadt und auch dem Fußball erfolgreich verbunden geblieben. „In meiner Studienzeit war der schönste sportliche Moment der Gewinn der Fußball-Studentenweltmeisterschaft in Amsterdam unter Trainer Heinz Griesmayer“, so der Champion.



Der Sportmanager freut sich, dass aus vielen Bekanntschaften Freunde geworden und geblieben sind.



Rückblickend meint Drabek: „Es war eine sehr schöne und lehrreiche Zeit, die mir sicherlich als Türöffner für meine weitere berufliche Zukunft gedient hat.“ Drabek hat die wichtigste Nebensache der Welt zur Hauptsache gemacht, sein Hobby zum Beruf.