Thomas Lindner hat sich in Hamburg einen neuen Lebensmittelpunkt aufgebaut. Als Senior Scientist am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf beschäftigt sich er mit der Methodenentwicklung in der Radiologie, besonders für die MRT.



Zeitgleich lehrt Lindner auch an der Universität, bringt seine Expertise bei Start-Ups in der Medizin ein und pflegt nationale und internationale Kontakte, speziell auf Konferenzen, zu denen er unter anderem als Moderator oder Keynote-Speaker eingeladen wird.



Seine akademische Laufbahn begann Lindner aber in Wiener Neustadt. Er schloss 2011 an der FH als Jahrgangsbester den Bachelorstudiengang Radiologietechnologie ab und erhielt ein Leistungsstipendium. „Ich wollte nicht nur der Beste im Jahrgang sein, nein, ich wollte alles über mein Berufsfeld wissen“, sagt Lindner.

Lob für Leistungsniveau

Auch seinen Master absolvierte er an der FH. Von 2011 bis 2013 studierte Lindner „MedTech“, ein Studiengang, in dem ausschließlich in Englisch unterrichtet wird. „Es war tatsächlich so, dass ich seit Studienbeginn in Wiener Neustadt in einem Flow war. Besonders hervorheben möchte ich hier, dass das Leistungsniveau an der FH ein hervorragendes ist und dass die FH aktiv hilft, die Leistungen der Studierenden zu entfalten und ihnen dieses Durchhaltevermögen mit auf den Weg gibt“, so Lindner. Nach dem Master folgten auch der Doktor und die Habilitation (höchstrangige Hochschulprüfung). Dafür studierte Lindner sowohl an der Radboud-Universität Nijmegen (Niederlanden), als auch in Kiel (Deutschland).



Lindners Tag ist durchgeplant: „Man kann mich gerne als verrückt bezeichnen. Ich stehe um fünf Uhr morgens auf, um Leistungssport zu betreiben. Neben dem Vollzeitjob habe ich trotzdem Zeit, um täglich selbst für den Folgetag vorzukochen, den Haushalt gemeinsam mit meiner Frau zu schmeißen, und ich verbringe meine Abende mit Ehefrau, Kind und Hund“, so der FH-Absolvent.