Absolvent Thomas Puchegger: Investition in Bildung und Karriere

Thomas Puchegger studierte berufsbegleitend „Wirtschaftsberatende Berufe“, mit Spezialisierung in Finanz- und Vermögensberatung, Immobilienmanagement. Dass ein FH-Studium karrierefördernd ist, sagt einer, der durch sein Studium in seine Zukunft investiert hat. Um genau dort zu landen, wo er jetzt als Geschäftsführer des Wiener Neustädter Unternehmens „Avados“ reüssiert, das sich auf Finanzieren, Investieren und Versichern spezialisiert hat.

„Unsere strategischen Pläne waren das Aufsaugen von Inhalten durch Vortragende aus der Praxis, an einer Sache dranbleiben, gemeinsames Lernen und zur Erholung das gemeinsame Feiern“, blickt Thomas Puchegger zurück.

„Natürlich fühlten sich bestandene Prüfungen wie wohltuender Balsam an. Je härter die Herausforderung, desto stärker die Balsamwirkung. Und durch die Challenges im Studium sind wir als Gemeinschaft gewachsen“, sagt Puchegger. Seine einstige Studienkollegin Barbara Lon leitet bei „Avados“ die Finanzierungssparte. „Und der dritte im Bunde des Studienganges, mit dem wir gemeinsame erfolgreiche Berufswege gehen, ist Matthias Reder, der bei uns eingemietet und gemeinsam mit mir Teilhaber einer deutschen Immobilienfirma ist“, erzählt Puchegger: „Wir sind quasi ein FH-Erfolgstriumvirat!“

Verbundenheit mit der Fachhochschule

Nach dem Abschluss eines Studiums gehen Absolventen freudig in die Arbeitswelt ab. Und viele kommen in irgendeiner Form wieder an die FH zurück, um zu lehren oder in einer anderen Form zusammenzuarbeiten, zu kooperieren. So auch im Fall von „Avados“. Studierende des Master-Studiengangs „Business Consultancy International“ erhalten jedes Jahr die Gelegenheit, renommierte Unternehmen zu beraten und im Rahmen wissenschaftlicher Arbeiten Lösungen für konkrete Problemstellungen der Wirtschaft zu erarbeiten. „In unserem Fall lag die wissenschaftliche Auseinandersetzung bei der Thematik Digitalisierung von Versicherungs- und Finanzierungsdienstleistungen in der Zukunft“, so Puchegger.

Wie blickt er auf seine Zeit an der FH zurück? „Persönlich verbinde ich mit der FH-Zeit neben anstrengenden und lernintensiven Nächten und Wochenenden genauso intensive Feiernächte mit Kollegen, die zu Freunden wurden und es bis heute sind. Die FH ist für mich eine Top-Ausbilderin und eine Menschen-Verbinderin.“

