Absolventin Carina Kefer: "International spirit"

Aus unserem Absolventen-Archiv: Dieser Text erschien erstmalig im November 2018.

Begeistert war die Managerin vom Studientrip nach New York, wo die Studierenden eine Vielzahl an unterschiedlichsten Unternehmen besucht haben und einen Einblick in das amerikanische „way of working“ gewinnen konnten. „Besonders beeindruckt hat mich damals die andersartige Arbeitskultur und der hohe Stellenwert, den die soziale Komponente in den USA einnimmt“, sagt Kefer.

Welche Faktoren für ihre Karriere maßgeblich waren, beantwortet sie so: „Das Zusammenspiel aus hohem inhaltlichem Niveau und Praxisbezug aus der Wirtschaft. Lehrende, die mit Problemen aus dem „daily business life“ auf uns zukamen, haben mich am meisten begeistert. Außerdem das konsequente Arbeiten in Gruppen und das Erstellen von Präsentationen. Dies hat uns aber in richtige Präsentationsprofis verwandelt, was von enormer Wichtigkeit im Arbeitsalltag ist.“

Sehr stolz, und das zurecht, macht Kefer die Teilnahme an der L’Oréal Brandstorm Competition, wo zwei Studienkollegen und sie einerseits ins nationale Finale eingezogen sind und andererseits dort den 1. Preis im Bereich Kommunikation erzielen konnten.

Aus Sitznachbarn wurden Freunde, aus StudienkollegInnen entwickelten sich Freundschaften fürs Leben. Nach wie vor trifft sich Kefer mit ihnen, wo intensiver Austausch sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich garantiert ist - genauso wie der gegenseitige Vorteil.

Abschließend meint Kefer: „Die Internationalität der FH war gewinnbringend, denn gleichsam Studierende wie auch Vortragende aus verschiedenen Nationen brachten einen „truly international spirit“ ein und mit.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden