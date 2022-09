Absolventin Conny Doma: Eine Frau mit starkem Sendungsbewusstsein

Genauer gesagt ein starkes „Senderbewusstsein“, und das hoch 7, 1 und 4, denn Cornelia Doma reüssiert in der Geschäftsleitung für elf TV Sender, unter anderem der Top-Sender ProSieben, Sat.1 und PULS 4 und der Streaming-App ZAPPN, als Verantwortliche für den Bereich Marketing and Communications. Conny, wie man sie als Wiener Neustädter nicht nur in der Medienszene nennt und kennt, studierte Wirtschaftsberatung und spezialisierte sich dabei auf Marktkommunikation, Marketing und Vertrieb.

Die Medien-Managerin blickt gerne auf ihre Hochschul-Ausbildung zurück: „Als Merkmal einer praxisnahen Ausbildung habe ich die internationalen Medien-Expertinnen zu schätzen gewusst. Aber auch die Vertriebsschulungen, die Praxisvorträge, auch von externen Vortragenden.“

Conny Doma nutzte doppelte Startrampen für ihren Karriereweg: „Neben meinem FH-Studium habe ich meine berufliche Laufbahn bei der NÖN-Redaktion Wiener Neustadt im journalistischen Bereich gestartet, Erfahrungen gesammelt, Medienarbeit sozusagen von der Pike auf gelernt.“ Ihre Bilanz zu Vollzeitstudium und Vollzeitjob: „Wir haben viel studiert und viel gefeiert, manchmal durchgefeiert und in dieser Zeit Freunde fürs Leben gefunden“, schmunzelt Doma.

Erfreulicherweise, so Doma, haben sich in ihrer beruflichen Laufbahn sehr viele Wege rund um die FHWN wieder gekreuzt – sowohl mit Lektor:innen, dem FH Marketing Team, der FH Leitung und auch zahlreichen Studien-Kolleg:innen, ob bei Events, Kooperationen, aber auch im HR-Bereich mit gegenseitiger Unterstützung bei Personalsuchen und natürlich auch im privaten Umfeld: „Ich bin dankbar für vieles innerhalb meiner Studienzeit an der FHWN und so freut es mich immer wieder auch aufs Neue, wenn sich jetzt weiterhin Schnittstellen auftun.“

Bei der Frage nach dem schönsten Moment während ihrer Studienzeit, wird es doch ein bisschen sentimental: „Es wäre vermessen, hier ein oder zwei Erlebnisse anzuführen. Die Studienzeit war vollgepackt mit tollen Erlebnissen, die man im Nachhinein noch mehr zu schätzen weiß. Ich traue mich zu sagen, dass ich mich in der FHWN auch immer wie zu Hause gefühlt habe. Das vielleicht als schönstes Erlebnis in seiner Gesamtheit, kein Fremder zu sein, sondern sich stets willkommen zu fühlen.“

