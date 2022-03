Absolventin Cornelia Horvath: Eine Karriere mit Herz

Werbung

Aus unserem Absolventen-Archiv: Dieser Text erschien erstmals im Jänner 2021.

Die gute Nachricht ist die bessere. Allemal. Und für diese bessere Nachricht steht Cornelia Horvath, die das so schwierige 2020er zum Jahr der Erfüllung ihrer Herzenswünsche machte. Im April 2020 schloss sie ihr Doktorat ab, im Juni wurde ihre Tochter geboren und im August wurde geheiratet, übrigens einen FH-Absolventen.



Apropos Herzenswünsche, Mag. Dr. BSc MEd MSc Horvath ist Top-Expertin in der Magnetresonanztomographie, hier vor allem auf der Herzbildgebung im Wiener AKH. „Mein Mann ist hauptsächlich in der Koronarangiographie, also der Darstellung und der Intervention der Herzkranzgefäße tätig. Wir haben uns also unbewusst beide auf das Herz spezialisiert“, sagt Cornelia. Herzensangelegenheiten zwischenmenschlicher und beruflicher Natur. Beides nahm an der FH den so positiven Anfang samt gelungenem Ausgang.



Die Absolventin schwärmt geradezu von ihrer FH: „Begeistert war ich von Anfang an vom Teamspirit, vom gemeinsamen Lösen von Aufgaben, vom gemeinsamen Wachsen an Herausforderungen und, ja, auch von der familiären Atmosphäre. Mit meinem Studium hatte ich in drei Jahren eine komplette Berufsausbildung erhalten und konnte sofort ins Berufsleben einsteigen, die Jobangebote waren und sind zahlreich.“



Cornelia schwärmt von Perspektiven und Visionen, von Weltoffenheit und Kommunikation, all das hat ihre Wurzeln an der FH. „Ich habe gelernt, alles zu hinterfragen, nichts als gegeben hinzunehmen. Und es eröffnete mir weitere enorme Bildungsmöglichkeiten. Denn nach dem Studium sofort im Berufsleben Fuß gefasst, daher finanziell abgesichert, ermöglichte das mir, berufsbegleitend weiter zu studieren. Meinen Doktorgrad konnte ich sechs Jahre nach meinem Bachelor erlangen“, blickt Cornelia zurecht stolz zurück.



Und besonders gerne blickt sie auf die Weihnachtsfeier 2012 zurück: „Da habe ich meinen Mann Peter kennengelernt – er war damals die Begleitung eines Studienkollegen.“

