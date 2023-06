Absolventin Daniela Renezeder: FH als Startrampe erfolgreicher Wege

Die FH Wiener Neustadt sieht Renezeder als Startrampe erfolgreicher Wege. Und nachhaltige dazu. „Edenred Austria bietet steuerfreie Mitarbeiter-Benefits in Form von Essens- und Geschenkgutscheinen für Unternehmen, für Firmen-Mitarbeiter an, und ist in diesem Segment Weltmarktführer”, sagt Daniela Renezeder sichtlich und berechtigt stolz im Gespräch.

In ihrem Studium Business Consultancy International ist gelebte Internationalität „zweiter Vorname” jeder und jedes Studierenden. Renezeder, die sich in Marketing & Sales spezialisierte, schmunzelt, wenn sie über die zu Beginn unorthodoxen Zugänge im Bereich Buchhaltung denkt: „Die Accounting-Stunden mit unserem Australischen Lektor waren ein Novum für uns, neue Zugänge zu wichtigen Inhalten zu erleben. So haben wir durch Monopoly die komplette Buchhaltung oder Jahresabschlüsse während der Spielzüge gelernt. Das empfanden wir als einen außergewöhnlich kreativen Lernansatz, den ich bis heute nicht vergessen habe“, erzählt sie.

Durchaus berührt blickt Daniela auf ihr Auslandssemester in Kanada zurück, für das sie sehr dankbar ist: „Durch die Partnerschaft mit der FH Wiener Neustadt genossen wir das Privileg, im doch sehr teuren Studienprogramm mitmachen zu dürfen, ohne dass bei den Anforderungen zu 'Locals' ein Unterschied gemacht wurde“, freut sich Daniela Renezeder.

Schöne Momente, die sie bis heute festhält, waren für sie auch die Interviews, die sie im Zuge ihrer Masterarbeit mit namhaften Leitern der Marketingbranche führen durfte. „Als angehender 'Marketeer' ist das natürlich an- und aufregend, den ganz 'Großen' über die Schulter schauen zu können.Nach nun bereits einigen Jahren selbst in Führungspositionen weiß ich, dass sich die Ausbildung an der FH und der Fleiß gelohnt haben.“

Eine feste Bindung hat sie zur FH, auch wegen einer festen Bindung auf der FH: „Nachdem ich meinen Mann während des Studiums kennen gelernt habe, hat mich die Zeit auf der FH auch in privater Hinsicht sehr geprägt - wir sind seit 13 Jahren zusammen und seit 3 Jahren glücklich verheiratet. Die FH war so für mich der Anfang wunderbarer Ereignisse“, so die Absolventin privat.

Im Talk spricht sie über den optimalen Austausch mit Lektorinnen und Lektoren, die in weltbekannten Unternehmen arbeiteten, dieser Diskurs hat ihnen sehr geholfen, weil dadurch die richtige Dosis Praxis in das Studium eingebracht wurde. Auch hebt sie die vielen gemeinsamen Team- und Projektarbeiten hervor: „Es war wirklich großartig, in einer multi-kulturellen Gruppe, ein Projekt auszuarbeiten wie z.B. die gemeinsame Entwicklung einer 360° Marketing-Kampagne. Da konnten wir nicht nur unserer Kreativität freien Lauf lassen, sondern haben 'Hands-on' gelernt. Das hat mir später im beruflichen Umfeld sehr geholfen“, sagt sie.

Daniela Renezeder streicht das Studium als ideale Vorbereitung auf den Job hervor - nicht nur fachlich, sondern auch wie man (sich selbst) organisiert, präsentiert und gut mit anderen zusammenarbeitet – gerade diese Skills sind im Job unerlässlich und machen den Unterschied, betont sie, die immer wieder auf Studierende trifft, gerade wieder ganz aktuell: „Ein Student mit Schwerpunkt Wirtschaftsingenieur hat jetzt sein Praktikum bei Edenred begonnen und leistet bereits einen großen Beitrag zur Optimierung unserer Geschäftsprozesse – da sieht man, dass einem das Studium an der FHWN bereits für die ersten Praxiserfahrungen schon sehr gut vorbereitet hat.“