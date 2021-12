Absolventin Edith Aigner: Vom Studium in die Selbstständigkeit

Alles im Plan hat Edith Aigner – im Businessplan, denn im Bachelor-Studium bekamen Studierende u.a. die Aufgabe, einen Businessplan zu erstellen. „Meine Gruppe erstellte den Businessplan für eine mobile Steuerberatung. Jedes Gruppenmitglied bekam die Möglichkeit, das Wissen aus seiner Spezialisierung einzubringen, so erstellten wir ein Marketingkonzept, die Finanzierung, die Budgetplanung, usw.“, so Aigner, die Wirtschaftsberatung (Bachelor und Master) an der FH Wiener Neustadt studierte – beides berufsbegleitend. Seit September 2016 ist sie in Wiener Neustadt als selbstständige Unternehmens- und Steuerberaterin erfolgreich tätig.



Über die Bindung zur FH sagt sie stolz: „Ich habe einen sehr guten Draht zu meiner Hochschule. Einerseits weil ich zu Studienkollegen und FH-Mitarbeitern ein feines Netzwerk habe und andererseits meine Nichte und mein Stiefsohn dort studieren – so bin ich stets auf dem Laufenden.“



Aigner weiter: „Ich habe lange überlegt, ob ich die FH neben Beruf und Familie bewerkstelligen kann, denn ein berufsbegleitendes Studium bedeutet enorme Disziplin, aber auch Entbehrungen. Für mich war klar, wenn ich mich dafür entscheide, dann mache ich es fertig.“ Im Nachhinein sei sie froh, dass sie das Studium absolviert habe. Es hat ihr die Zulassung zur Steuerberaterprüfung und somit den Weg in die Selbssttändigkeit ermöglicht.



Lächelnd erzählt sie ein originelles Erlebnis: „Nach meinem Masterstudium wurde ich zu einer Veranstaltung eingeladen. Eine Empfangsdame hat mich gefragt, ob ich einen Titel habe, ich antwortete mein Titel ist MA, da war bei meinem Gegenüber Stille, dann ein Lachen und die Aussage: ‚Ich bin auch Mädchen für alles.‘ Mittlerweile sind die Titel BA und MA geläufiger.“