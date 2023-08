Absolventin Elisabeth Habeler: Ein Ass auf & abseits des Tennisplatzes

Wenn man über Lisi Habeler schreibt oder spricht, ist Tennis dabei stets die Überschrift – war sie doch eine der erfolgreichsten österreichischen Tennisspielerinnen. In ihrer Karriere ist sie doppelt erfolgreich – im Tennis reüssiert sie genauso wie im Management. Sportliche Erfolge da, unternehmerische Erfolge dort. Dort ist heute das Familien-Flaggschiff Unternehmen „Habeler-Knotzer Tennis- und Freizeitanlagen GmbH“ in Neudörfl. Lisi studierte an der FH Wirtschaftsberatende Berufe und spezialisierte sich in Management/Organisation und Marketing/Vertrieb.

Wie ist es dazu gekommen, fragen wir sie im hauseigenen Restaurant vor Ort. „Nun, ich kam damals aus den USA zurück, wo ich ein Jahr studierte, und dann stand die Entscheidung an, wie es weitergehen soll. Nachdem meine Schwester Eva-Maria bereits einen Abschluss auf der FHWN hatte und sie daher über sehr gute Erfahrungen durch ihr Studium verfügte, dachte ich mir, das mach' ich auch. Im Nachhinein war das die beste Entscheidung meines Lebens und ich würde das sofort nochmals machen.“

Habeler erinnert sich gerne an den gegenseitigen wertschätzenden Umgang zwischen Vortragenden und Studierenden, wie beispielsweise diese Episode belegt: „Der Lehrgangsleiter sagte nach der mündlichen Abschlussprüfung , Frau Habeler – sie sind eine geborene Unternehmensberaterin.'“ Das hat sie als respektvoll und durchaus hochachtend empfunden und sie „innerlich“ wachsen lassen. „Der praxisnahe Unterricht mit Vortragenden, die selbst erfolgreiche Unternehmer bzw. Manager sind, war wirklich beeindruckend. Und die Vorträge des Marketing-Professors Pinczolits waren immer wie er selbst: nämlich legendär“, sagt die Geschäftsführerin.

Auch als Unternehmerin ist Elisabeth Habeler immer am Ball. Foto: Habeler-Knotzer Tennis- und Freizeitanlagen GmbH

Die Frage, was ihr inhaltlich am meisten für ihre berufliche Zukunft gebracht hat, beantwortet sie so: „Es klingt vielleicht übertrieben, aber wirklich fast alles, wie beispielsweise Soziale Kompetenzen, Verkauf und Marketingstrategien entwickeln, Marketingpläne schreiben, Business Pläne entwickeln, Bilanzen lesen, Wachstum eines Unternehmens steuern oder Unternehmenskennzahlen berechnen und vieles mehr. Ein interessanter Aspekt ist, dass oft Themen aufpoppen, wo ich mir dann denke: ,Oh, das haben wir ja damals gelernt.'“ Wie im Tennis, so verläuft auch ihre Karriere – eben Schlag auf Schlag. Ganz nach dem Motto „Spiel. Satz. Studium.“ Tennis spielt sie immer noch regelmäßig, genauso wie ihre Schwester und ihre Mutter. „Ich mag diesen Sport irrsinnig gerne. Er fasziniert mich bis heute. Für mich ist das ein wesentlicher Punkt in meinem Leben. Besonders stolz sind wir auf die Tennisschule des Hauses. Das ist ein Projekt, bei dem wir an den Schulen den Kindern kostenlos den Tennissport näherbringen.“

Beim Gespräch mit der Top-Spielerin sieht man motivierte Kinder, hört ihr Lachen und ihre Vorfreude. Man grüßt viele bekannte Neustädter tennisspielende Unternehmer- und Wirtschaftsreibende. Und sogar TV-Stars winken freundlich.

Fürs Studium musste sie nicht ins Tiebreak, das war ein klarer Sieg. Lisi punktet in allen Bereichen, wo sie am Werken ist. Auch am Netz-werken.