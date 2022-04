Absolventin Irene Michl: Autorin, Bestsellerin & Coach

Werbung Wr. Neustadt Anzeige Rauchfrei mit der ÖGK

Aus unserem Absolventen-Archiv: Dieser Text erschien erstmalig im Juni 2020.

ABC: Autorin, Bestsellerin & Coach - das ist Irene Michl, aber es geht auch mit E wie Expertin oder mit L wie Lektorin oder … bevor wir das komplette Alphabet bemühen, kehren wir an den ersten Studienabschluss zurück. Michl schloss ihr Studium Wirtschaftsberatende Berufe, Spezialisierungen Management-, Organisations- und Personalberatung sowie Marktkommunikation und Vertrieb an der FH Wiener Neustadt 2001 erfolgreich ab.

Fachhochschulen waren für sie nahezu ein „Wohnzimmer“, denn sie kennt diese Bildungseinrichtungen aus fast allen Blickwinkeln, verbrachte und verbringt dort konstruktive Zeit im Interesse der Bildung. Sie war eben Studierende, Mitarbeiterin im Marketing, später Leiterin der Marketing-Abteilung. Aktuell ist sie Lektorin an der FH Joanneum und am MCI. Von 2015 bis 2017 hat sie an der FH Joanneum Content Strategie berufsbegleitend studiert (davon sechs Monate in London) und betreut jetzt Masterabeiten.



2014 gründete die Absolventin ihr Unternehmen #irene michl. „Ich sehe mich als Beraterin, agiere als Problemlöserin und unterstütze als Sparring-Partnerin Content Professionals bei erfolgreicher Content Arbeit. Dabei optimiere ich beispielsweise den Ressourcen-Aufwand und veredle den Content über alle Kommunikations-Plattformen“, sagt Michl und fügt an: „klingt kompliziert, aber deswegen bin ja ich da. Und die vielen Rückmeldungen belegen: Es wirkt!“

Wissen wird in Buch weitergegeben

Als Co-Autorin des Bestsellers „Think Content!“ (www.irenemichl.at/buch), teilt sie Wissen nun auch in Buchform, damit Content Strategie in jedem Unternehmen ganz selbstverständlich wird. Als Trainerin und Hochschul-Lektorin vermittelt sie Methoden aus der Content-Strategie wie zB das Content-Audit, wie Content-Prozesse gestaltet werden sollen oder wie Zielgruppen-Bedürfnisse erarbeitet werden. Michl: „Einfach das wichtigste Know-how, um mit Content effektiv und effizient zu arbeiten.“

Bei der Frage nach dem schönsten Moment an der FH sagt sie, dass es sich nicht um einen, sondern um einige wunderschöne Momente handelt. Sie nennt den Austausch und das gemeinsame Lernen, als ein Beispiel für ihre Entscheidung pro FHWN. „Wir Studierende kannten uns, waren Freunde. Darum habe ich mich im Vergleich zur WU für die FH entschieden. Man ist keine anonyme Nummer. Wo wäre es sonst möglich, mit rund 70 Leuten aus dem eigenen Studiengang auf Sponsionsreise zu fahren und dort auch noch zufällig auf rund 30 Technik-AbsolventInnen zu treffen. Man kennt sich und wir haben gemeinsam gefeiert“, erzählt Michl freudestrahlend.



Die Unternehmerin weiter: „Als Selbstständige profitiere ich jetzt von den Persönlichkeitsbildenden Fächern, der Beratungstheorie und Organisationspsychologie; das wirtschaftliche Verständnis hilft mir als Unternehmerin.“



Und zum Abschluss erzählt sie noch ihren schönsten Moment: „Die Möglichkeit, als eine der ersten ein Auslandssemester zu machen, war sehr toll – vor allem, weil ich dort meinen Mann kennengelernt habe.“

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.