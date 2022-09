Absolventin Katarina Handler: Individualität und Vertrauen

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Aus unserem Absolventen-Archiv: Dieser Text erschien erstmalig im Dezember 2018.

Katarina Handler ist Master of Arts in Business, hat ihr Bachelor-Studium in Produktmarketing und Projektmanagement- und ihr Masterstudium in Organic Business and Marketing erfolgreich an der FHWN, Campus Wieselburg, absolviert.

Heute firmiert sie als Trade Marketing Managerin bei Almdudler Limonade A.&S. Klein GmbH & Co KG. Auch dort profitiert sie von den vielen praxisnahen Projekten, die das fachlich Gelernte noch einmal untermauern und vor allem verstehen lassen, wie sie im Gespräch betont.

Was hat sie, abgesehen von Studieninhalten, noch für ihre berufliche Zukunft mitgenommen? „Alles hinterfragen, offen für Neues bleiben, auf sich selbst vertrauen und Individualität akzeptieren“, sagt die Managerin und resümiert folgendermaßen: „Ich blicke wirklich gerne auf meine FH-Zeit zurück. Die FH hat mich sowohl fachlich als auch persönlich optimal auf die Berufswelt vorbereitet. Ich konnte so viel über mich selbst lernen und habe immense Praxiserfahrung mitgenommen.“

Die Marketing Expertin bewertet die damaligen Teamarbeiten und Präsentationen heute als sehr wertvoll, auch wenn sie früher nicht so beliebt waren. Heute ist sie froh darüber, diese so wichtigen Erfahrungen gesammelt zu haben. „Dadurch bin ich in unangenehmeren Situationen weniger gestresst als manch anderer“, so Handler.

Einen hohen Stellenwert spricht sie dem Networking nach dem Studium bei, wenn sie sagt „Es ist wichtig, den Austausch zu fördern. In der heutigen sehr schnelllebigen Zeit verliert man sich manchmal recht schnell aus den Augen, daher empfinde ich es als sehr wichtig, eine Plattform zu haben, auf die man immer zurückgreifen kann und sich dadurch bei ehemaligen Studienkolleginnen melden kann.“

