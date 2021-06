Gutes Schuh-Werk braucht man, wenn man den oft harten Berufsweg erfolgreich gehen will. Manches Schuh-Werk „..are made for walking“, und manche eben für Erfolg: „These Schuhs are made for success!“ Und das seit 1810.



Das Unternehmen Schuh Karosseriebau GmbH vereint Handwerkskunst mit modernsten Innovationen. Im Jahr 1940 wurde die Produktionsstätte von Karl Schuh an den heutigen Standort nach Wiener Neustadt verlegt. Sein Bruder Georg reüssierte in der Skiproduktion, mit dem Label SchuhSki in Wien.



Kathrin Schuh, ein Spross dieser erfolgreichen Unternehmerfamilie, schloss ihr Studium Wirtschaftsberatung (Marketing und Vertrieb, Unternehmensrechnung) 2013 ab. War ein Studium an der FH von Anfang an klar? „Nein, das hat sich so ergeben. Ich habe als Client Account Administration bei PwC in der Abteilung Bankenprüfung in Wien gearbeitet und sah meine berufliche Zukunft in der Wirtschaftsprüfung. Meine damalige Managerin war selbst Abgängerin der FH Wiener Neustadt und ermutigte mich zu inskribieren, um das nötige Fachwissen dazu zu erlangen“, sagt Schuh.

Leidenschaft für Controlling

Persönliche Gründe haben sie gegen Studienende zurück nach Wiener Neustadt geführt, wo sie die Vermarktung einer Idee ihres erfinderischen Vaters übernahm. Werbung am LKW „SAMS – Schuh Advertisment mounting system“, in dem Unternehmen 4media, das sich damals noch in den Kinderschuhen befand. Mittlerweile ist es das führende Unternehmen für LKW Werbung in Europa. Rückblickend sagte die Managerin zu dieser Phase: „Dies war die beruflich anstrengendste Zeit in meinem Leben, aber auch während dieser Entwicklungszeit profitierte ich unmittelbar von den Spezialisierungen meines Studiums.“

Dem Wunsch nach persönlicher und beruflicher Weiterentwicklung folgend, entschied sich Schuh, Aufgaben außerhalb des Familienkonstrukts zu übernehmen. Sie startete im Semperit Konzern als Product Manager für Rubber Foil (Special Application).



„2019 erreichte mich der Ruf des Familienunternehmens, mit einer für mich sehr interessanten Aufgabe, wo ich meine geheime Leidenschaft für Controlling und strategische Entwicklung wieder etwas mehr ausleben konnte“, sagt sie zu Recht stolz.



Zu Ihren ersten Aufgaben zählte die Einführung eines neuen ERP-Systems, also Planung der Ressourcen wie Kapital, Personal oder Betriebsmittel zu verwalten und zu steuern sowie die kaufmännische Betreuung des Neubaus sowie der Komplex Förderungen. Dass das berufsbegleitende Studium Praxisnähe lebt, betont Schuh so: „Es verankert einerseits das Erlernte und ermöglicht mir, Unklarheiten der Theorie mit Praxisbeispielen aufzuarbeiten. Dadurch erkennt man Zusammenhänge unmittelbar.“



Die Top-Managerin hebt den konstruktiven Austausch, den starken Zusammenhalt und die Schärfung von Blickwinkeln für die späteren beruflichen Herausforderungen hervor. „So verleiht z. B. das erworbene Wissen im Steuerrecht den Gesprächen mit unseren Steuerberatern eine besondere und vorteilhafte Note“, sagt sie schmunzelnd.



Ihr Rückblick auf die FH gleicht auch einem Ausblick. Schuh abschließend: „Da ich mich von der FH nie wirklich trennen konnte, habe ich ein weiteres Studium, PMIM Produktmarketing und Innovationsmanagement gestartet, und sehe daher einige Lektoren regelmäßig. Einigen folge ich auf Linked In und lasse mich von ihren Posts berieseln. Die Zeit an der FH Wiener Neustadt war für mich zu 100% persönlich wie beruflich ein enormer Gewinn.“