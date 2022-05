Absolventin Margit Sternberger: "Gutes Gefühl von Anfang an"

Werbung Zum Epaper! Anzeige Powerladys in der Region Wr. Neustadt und Neunkirchen

Man kann auch sagen, dass Margit Sternberger von Beginn an das richtige Gespür für diese FH, diesen gewählten Job und dieses Unternehmen hatte – und zwar Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin bei PwC (PricewaterhouseCoopers), einem „der“ international agierenden Unternehmen.



Sternberger studierte Wirtschaftsberatende Berufe und spezialisierte sich auf Unternehmensrechnung und Revision sowie Management-, Organisations- und Personalberatung. Bei PwC absolvierte sie ihr Pflichtpraktikum: „Das Team dort war dermaßen konstruktiv und sympathisch, dass ich noch während des Studiums dort einige Monate wieder geringfügig gearbeitet habe und nach dem Studium auch fix eingestiegen bin.“



Begonnen hat dieser nun fixe Job beim PwC Standort Wien, wo sie ganz klassisch die Ausbildung zum Steuerberater und Wirtschaftsprüfer gemacht hat. Sternberger: „Seit Juli 2020 habe ich die Leitung der Abteilung Wirtschaftsprüfung bei PwC Steiermark in Graz übernommen und bin dort seit 1. Jänner 2021 auch Geschäftsführerin. Ich bin für unser Team von rund zehn Mitarbeitern in der Wirtschaftsprüfung verantwortlich, betreue nationale und internationale Klienten, bin zuständig für die Prüfung der Jahres-und Konzernabschlüsse.“



Die Geschäftsführerin findet es spannend, sowohl in die großen Strukturen eines weltweit agierenden Konzerns eingebettet zu sein, als auch am doch eher kleinen, feinen und familiären Standort in Graz ihre Klienten mit ihrem Team betreuen zu können.



Wie viele Alumni hebt sie die Vortragenden an der FH aus der Praxis und die durchdachten Studienpläne hervor. Und die Freundschaften, die sich an der FH entwickelten: „Einige von meinen Studienkolleginnen sind über die Jahre zu wirklichen engsten Freunden geworden, man verliert sich nicht aus den Augen!

